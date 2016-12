Tamaulipas y Veracruz combatirán juntos

• El tema de la seguridad es fundamental para ambos estados, dijo

Magnolia Reyes Utrera.- Tamaulipas y Veracruz estarán trabajando de manera coordinada para atender el problema de la inseguridad en la zona limítrofe de ambas entidades.

Así lo afirmó Francisco García Cabeza de Vaca gobernador de Tamaulipas, quien dijo que acudió a acompañar a Miguel Ángel Yunes Linares en su toma de protesta como muestra del respaldo y coordinación que prevalecerá en ambas entidades.

En entrevista previa a la toma de protesta del gobernador Miguel Ángel Yunes, comentó: “no solamente vengo a refrendar mi amistad con él como gobernador de Veracruz sino con todas las familias de este gran estado y donde la intención de mi visita es no sólo hacer presencia en la toma de protesta, sino también mandar un mensaje donde trabajaremos de la mano, Veracruz y Tamaulipas”.

Con el propósito de impulsar el desarrollo económico, garantizar la seguridad de las familias que habitan en ambos estados.

-¿Será prioridad el tema de la seguridad?

-Definitivamente es algo que ya he platicado con él, vamos a tener una coordinación entre las procuradurías como también las secretarías de seguridad pública en ambos estados especialmente en nuestras zonas de colindancia que es el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas y donde no solamente somos vecinos, en gran medida somos socios en muchas empresas.

Y es que el ejecutivo del estado destacó que familias del sur de Tamaulipas cuentan con negocios o ranchos ganaderos en la zona norte del estado o a la inversa.

“Es ahí donde vamos a hermanarnos y no me queda la menor duda de que vamos a sacar adelante no sólo a Tamaulipas sino también a Veracruz”.