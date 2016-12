Apoyaremos procesos de desafuero a diputados

• Jesús Zambrano coincidió con la senadora en que se debe castigar a culpables del desfalco sin importar su puesto

Magnolia Reyes Utrera.- Los integrantes del Congreso de la Unión estarán respaldando cualquier solicitud de desafuero que se presente en contra de legisladores veracruzanos que incurrieron en desfalcos al estado.

Así lo afirmó la senadora Mariana Gómez del Campo, quien dijo que se debe castigar a quienes incurrieron en abusos a las finanzas de la entidad veracruzana, por lo que la fracción panista estaría respaldando las solicitudes que reciban en ese sentido.

Entrevistada en el Congreso del Estado, señaló: “Sí por supuesto, creo que el país ya no aguanta más corrupción, no es la excepción en Veracruz un desfalco millonario que ha afectado a los veracruzanos, hoy comienza un nuevo gobierno pero un gobierno que desafortunadamente no tendrá recursos, por lo menos en estos momentos”.

“Si hay que iniciar procesos de desafuero, para diputados que se vieron involucrados en corrupción, en la creación de empresas fantasmas, que así sea; por parte del PAN habrá todo el respaldo para ello. Hay que acabar con la corrupción. Y si los legisladores tienen cola que les pisen hay que empezar por el desafuero”.

Sin impunidad

Por su parte, el diputado federal perredista Jesús Zambrano, coincidió en que respaldarán las solicitudes de desafuero que se presenten por las instancias legales para castigar a quienes incurrieron en desvíos, pues afirmó no se permitirá impunidad para nadie.

“Nosotros vamos desde luego a respaldar todas las solicitudes que se planteen por los órganos oficiales y desde luego especialmente partiendo por la propia Auditoría Superior de la Federación que establezca posibles responsabilidades”.

“Y si llega una petición de desafuero, adelante, aquí no debe haber impunidad para nadie”, puntualizó.