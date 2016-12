• Reunió a numerosas personalidades en el Congreso y a “la raza” en la Plaza Lerdo

• Aseguró que no habrá olvido ni perdón contra quienes saquearon a Veracruz

• Mi sueño ya se cumplió, ahora toca hacer realidad los de la gente, dijo

José H. Estrada.- Parecía un mitin del PRI, mucho acarreado, tortas, refrescos y música para entretener a la gente mientras la figura del día se trasladaba a la Plaza Lerdo. El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, mostró la fuerza de su convocatoria popular pero también su imán para atraer a políticos de renombre a nivel nacional. Como se dice coloquialmente, Yunes enseñó músculo y coraje.

Cientos de personas se acercaron a él, desde los trajeados que bajaron del altiplano, hasta los que arribaron de las colonias y municipios cercanos para llenar el recinto legislativo unos, y la Plaza Lerdo los otros.

Sacó la garra y dijo que barrerá tan atrás como sea posible para recuperar el dinero de los veracruzanos que robaron Duarte y sus cercanos, así como gobernadores anteriores: “No olvido, no perdón, no amnistía, al contrario, toda la fuerza de la ley para sancionarlos y para recuperar lo ilícitamente sustraído”.

El Güero le ganó al chipi chipi

Aprovechando cada minuto de su primer día como gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares tomó posesión de su despacho, en el inmueble de Enríquez, donde panistas, perredistas y simpatizantes lo esperaban para ser testigos de la alternancia en Veracruz.

El gobernador dijo, que no ocuparía la silla que Javier Duarte usó por casi 6 años, porque quien llega es un gobernador, no un rey seguido de ordenar que se cambiara ese asiento en su despacho.

Mientras, afuera, en la Plaza Lerdo, se montaba el escenario y se hacían pruebas de sonido para el mensaje que Yunes Linares daría a los veracruzanos después de acudir a la LXIV Legislatura del Estado a rendir la protesta de Ley.

El jueves, Xalapa amaneció ‘triste’, pues la neblina y el chipi-chipi parecían jugarle en contra al mandatario estatal, sin embargo conforme pasaban las horas el cielo se despejó al tiempo que subía la temperatura.

Todos esperaban la noticia que cimbraría al país, como anunciara después de haber ganado la elección del 5 de junio.

Las redes sociales eran el indicador de la expectativa que generó el momento de concretarse el relevo en el gobierno del estado. Panistas, perredistas, priístas y militantes de las diversas fuerzas políticas se rasgaban las vestiduras, como lo hicieran en campaña, cuestionando el pasado de quienes integran el gabinete.

El Palacio Legislativo era una fortaleza, nadie entraba si no estaba acreditado, al grado de quedarse con las ganas de pasar como el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien no pudo entrar a tiempo, lo mismo les pasó a muchos representantes de los medios informativos.

Incluso algunos que sí pudieron ingresar hasta el salón de Plenos del Congreso del Estado, hicieron el oso de tener que retirarse, molestos porque les indicaron que no aparecían en la lista de invitados. Los diputados de Morena, por segunda vez se manifestaron, colocando una lona en su bancada en la que se leía “Exigimos justicia, no a la impunidad ¡Veracruz ya no aguanta!”.

Pasarela de presidenciables

La Legislatura sirvió de pasarela también para 4 aspirantes a la presidencia de la República, ya que a la toma de protesta de Miguel Ángel acudieron Margarita Zavala, Graco Ramírez, Ricardo Anaya y Aurelio Nuño, con quienes sus simpatizantes no dejaron pasar la oportunidad de tomarse una selfie.

Al concluir el acto protocolario, Yunes Linares cumplió con la tradicional salutación en el Palacio Legislativo para después trasladarse a una abarrotado Plaza Lerdo, donde brindó un mensaje a los veracruzanos, similar al que horas antes externara en el salón de Plenos de la Legislatura.

Al concluir, ingresó al Palacio de Gobierno para comenzar a atender asuntos diversos en su despacho.

Twitter: @pepe_y2k

Yunes Linares:

Mi sueño está cumplido, va el de la gente

• Rindió protesta como Gobernador Constitucional ante diputados y las planas mayores del PAN y PRD

Hilda Hermida Delgado.- En sesión solemne de la LXIV Legislatura, rindió protesta Miguel Ángel Yunes Linares como Gobernador constitucional del Estado de Veracruz ante diputados locales, funcionarios federales y poderes de la entidad.

Diez minutos antes de las doce del día de este jueves primero de diciembre, se concretó la transición del Ejecutivo estatal y al mismo tiempo la alternancia de poder para Veracruz.

En medio de empujones y revoloteo entre fotógrafos, camarógrafos y cuerpo de seguridad, Yunes Linares ingresó minutos después de las once treinta de la mañana al Palacio Legislativo, acompañado de quien a partir de este jueves será su Secretario de Gobierno, el perredista Rogelio Franco Castán.

En el patio central ya lo esperaba Sergio Hernández Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, y coordinadores de bancadas de las diferentes fuerzas políticas.

En su discurso, expresó que siempre quiso ser gobernador de Veracruz y utilizó sus primeras palabras para dar las gracias a los veracruzanos y veracruzanas que hicieron realidad su sueño de ser el Ejecutivo estatal.

Por ello, aseguró que trabajará para materializar sus sueños cumpliendo y respetando la Constitución Política.

En este momento de grandes crisis llamó al pacto social por el bien de Veracruz en el que coincidan todos, “pacto social impregnado de amor, pacto social que saque adelante a todos los sectores de la sociedad que han sido abandonados, pacto social que los ayude a vivir seguros”.

Desterrar el abuso y la corrupción es la principal búsqueda y su compromiso de diálogo y el respeto al libre tránsito que ha causado afectaciones a los sectores económicos y la sociedad en general.

La autonomía de los poderes fue destruida a cañonazos de corrupción y eso será transformado. Empezarán por el actuar del Gobernador y sus colaboradores.

Rescatar a Veracruz en dos años, luego de que los últimos gobiernos llevaron a Veracruz en los indicadores negativos a lo más alto, y los positivos a lo más bajo, es su principal objetivo de Gobierno.

Se incrementó el número de pobres y aumentó el de millonarios, gracias al mal que se llama corrupción y que hundió a la entidad. Agregó que el quebranto financiero de Veracruz es de 100 mil millones de pesos.

Y en ese daño a la población veracruzana, el mandatario expresó: “No olvido, no perdono y haré cumplir la ley”.

Veracruz es un estado destruido y sumido en la pobreza, en el desastre financiero y se comprometió nuevamente a ir buscando la reparación del daño a la sociedad.

“Hoy es un día histórico para Veracruz, es el día de la alternancia, quedan atrás 86 años de gobierno del mismo partido y comienza una nueva historia, tendré el alto honor de encabezar un gobierno de coalición, sustentado en un programa de cambio profundo para rescatar a Veracruz, nos comprometimos con los principios básicos de ambos partidos (PAN y PRD), luchar por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”.

El mandatario estatal número 76 pidió se analice la iniciativa de Proyecto de Egresos para el 2017, con base en las necesidades que tiene Veracruz, además de que en los próximos días enviará a la Legislatura una propuesta para que no se reduzca el presupuesto de la UV y se incremente en términos reales comparado con el de 2016.

Miguel Yunes Linares celebró que estuvieran presentes en la toma de protesta diputados de todos los partidos políticos, tanto del PAN y PRD, así como del PRI, PVEM, Morena y Nueva Alianza, a quienes les dijo que luchó largos años de su vida para que llegara este momento, “siempre quise ser gobernador de Veracruz y hoy que ya lo soy, digo gracias a este pueblo extraordinario y valiente, estoico y trabajador, alegre y orgulloso, porque doy gracias desde mi corazón a quienes hicieron realidad este sueño”.