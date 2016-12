Pide Américo no hacer distingos

• Deseó suerte a Yunes y espera buena coordinación para sacar adelante al Estado

Francisco Guevara Méndez.-Tras desearle suerte en su administración, el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, hizo un llamado a Miguel Ángel Yunes Linares a que “se trabaje de manera coordinada sin distinción alguna, con un solo objetivo: sacar adelante este gran Estado”.

Dijo esperar que pronto se tenga una reunión con los 212 alcaldes para darle seguimiento al pago de los recursos federales. Aseguró que le dará todo su apoyo institucional, pero reiteró que es necesario que Yunes Linares atienda la exigencia municipalista.

Zúñiga Martínez aceptó que la situación por la que atraviesa el estado es complicada, sin embargo insistió que ser gobernador es un honor, por ello le deseó “le vaya bien, yéndole bien al gobierno le va bien a los veracruzanos, tiene el apoyo y el respaldo de los municipios”, reiteró.

Dijo esperar que el gobernador Yunes Linares sea sensible, atento y trabaje de manera coordinada con los alcaldes, pues precisó que bajo las condiciones que se viven, es el momento para trabajar dejando de lado las cuestiones partidistas y de manera conjunta generar los resultados positivos que necesita el estado.

En otros temas, confirmó que hasta el momento no han tenido la posibilidad de llevar a cabo la reunión con la administración entrante, pero espera que ahora que ya está oficialmente nombrado el gabinete, se lleve a cabo.

“Lo he solicitado con la Secretaria de Finanzas, lo he solicitado con el que será ya Subsecretario de Gobierno, todavía no se ha definido, sin embargo seguimos atentos para reunirnos y atender las pendientes.

En otro tema, comentó espera que la Suprema Corte se pronuncie a favor de la exigencia de la entidad federativa para hacerle frente a los adeudos que se tienen. Dijo que la controversia municipal ha sido una demanda presentada por muchos municipios y que es necesaria en estos momentos.

Aclaró que en un tema Jurídico no podría intervenir el Gobernador Miguel Ángel Yunes, sin embargo, aclaró que “sí tendría que ser Yunes Linares el que se someta a la consideración de la Suprema Corte de Justicia”, concluyó.