Morena y PRI juntos

• Lamentan sumisión de la Mesa Directiva hacia Yunes y protestan por la seguridad excesiva

José Pastor.- Por primera vez el PRI se sumó a Morena para descalificar la excesiva seguridad que se registró en el Palacio Legislativo durante la ceremonia de toma de protesta como gobernador a Miguel Ángel Yunes Linares.

Debido a que se exageró en la seguridad para permitir el ingreso al Palacio Legislativo, los partidos de oposición se sumaron por primera vez para protestar por esta acción, la primera de la nueva administración estatal a cargo del PAN y del PRD.

Previo a la ceremonia de toma de protesta, ofrecieron una conferencia de prensa para inconformarse, los coordinadores de los Grupos Legislativos del PRI, Morena y Juntos Por Veracruz, Juan Nicolás Callejas Roldán, Amado Jesús Cruz Malpica y Fernando Kuri Kuri, respectivamente.

Los legisladores de oposición calificaron como muy lamentable la operación logística en la cual no tomaron en cuenta los lugares para los senadores Héctor Yunes Landa y Pepe Yunes Zorrilla, por lo que tuvieron que retirarse del recinto legislativo.

El diputado priísta Juan Nicolás Callejas Roldán señaló que se quedaban a la toma de protesta porque es su compromiso con Veracruz, pero que no existía ningún otro motivo, “si queremos transitar no debemos caer en los excesos, estaremos aquí bajo protesta”.

En total, dijo, eran 27 diputados quienes estaban en contra de esta medida, al advertir que están dispuestos a mejorar y a rescatar a Veracruz, por lo que estarán con las puertas abiertas y dispuestos a dialogar, siendo sensibles con todos los problemas que hay en Veracruz.

En cambio, el Coordinador de Morena, Amado Jesús Cruz Malpica, afirmó que le pareció la misma arrogancia de siempre del Poder Ejecutivo, por lo que lamentó la sumisión de la Mesa Directiva del Congreso en la que no participaron los coordinadores.

“Se acalló y se impidió el acceso a los medios de comunicación, hay un despliegue de fuerza excesiva, se tomó de manera unilateral el H. Congreso del Estado, esto deja en evidencia que con dichas acciones no se manda un mensaje ni claro, ni de renovación política en Veracruz que todos los que votaron por esa opción política estaban esperando; reclamaremos a la Mesa Directiva definitivamente”, señaló.

Por su parte, el Coordinador de la bancada Juntos por Veracruz, Fernando Kuri Kuri, criticó la falta de respeto hacia los senadores priístas, por lo que exigió que se debe respetar el estado de derecho de todos y todas los veracruzanos.

“Nosotros hemos sido respetuosos, en varias declaraciones yo he dicho en lo personal que vamos a ser una oposición responsable, que no vamos a detener ningún proyecto que sea en beneficio del pueblo, pero no podemos permitir este tipo de acciones hacia los veracruzanos y los senadores”, puntualizó.