Dos años da para mucho

• Hay confianza en que habrá un buen gobierno

Magnolia Reyes Utrera.- En dos años se pueden lograr muchas cosas, por ello el sector empresarial brinda el voto de confianza a la administración que encabeza Miguel Ángel Yunes.

Así lo afirmó el empresario Antonio Chedraui Mafud, quien hizo un llamado a los inversionistas para que volteen los ojos hacia Veracruz, por lo que consideró lamentable que mientras otros estados han seguido creciendo, la entidad se haya estancado.

Entrevistado en el Palacio Legislativo señaló: “Da coraje ir a otros estados, esa envidia de la buena de ver cómo se desarrollan y ver cómo en Veracruz nos quedamos atorados, no nada más atorados, sino la cantidad de jóvenes que no tienen las oportunidades para desarrollarse”.

– ¿Dos años serán suficientes?

– Hay que empezar, creo que lo primero que hará el gobernador Yunes Linares es poner orden, darnos tranquilidad a todos, atraer inversionistas, y creo que en dos años sí se puede hacer mucho, hay que recordar que el gobernador ha tenido bastante experiencia y que cuenta con un gran equipo.

– ¿Brindan el voto de confianza?

– Sabemos que el señor gobernador escucha, definitivamente, y tendremos la confianza de decirle si algo vemos que no está bien. Tendremos la confianza de decirle ‘¿por qué no por acá?’, o ‘¿por qué no por este lado?’. Pero definitivamente tenemos que confiar.

Chedraui Mafud estimó que al momento todavía no se “sale del espanto” de todo lo que ha sucedido en Veracruz, por lo que dijo todos los sectores deben de coordinarse.

“A los inversionistas del país, decir que Veracruz está de pie, que tienen un gobernador y un gobierno que va a cambiar las cosas, que los veracruzanos seguimos invirtiendo y que pueden venir con toda tranquilidad”, puntualizó.