Empezó entregando resultados

• Arturo Reyes Isidoro

Ya adentro del edificio del Congreso, Miguel Ángel Yunes Linares avanzaba hacia el recinto legislativo donde rendiría protesta constitucional en medio de una marabunta de reporteros, fotógrafos y camarógrafos con una amplia sonrisa.

Era el preludio de una jornada histórica donde se erigiría no sólo en el primer Gobernador Constitucional de Veracruz surgido de la oposición, sino que saldría como un nuevo líder emergente del PAN a nivel nacional, partido al que le dio ayer la mejor bandera para las elecciones de 2017 y 2018: la del efectivo combate, con resultados, contra la corrupción en México.

Porque es el primer gobernador de Veracruz –y acaso del país– que inaugura su mandato no sólo con un mensaje de promesas y buenos deseos, sino entregando resultados concretos, aun antes de empezar a gobernar, mostrando documentos fidedignos de haber recuperado parte del patrimonio de todos los veracruzanos que un grupo –una “banda” la calificó él– había dispuesto para su provecho personal.

Si no cimbró al país como ofreció que lo haría al asumir su mandato, exhibió a la vista de todos –vinieron varios compañeros de medios de la Ciudad de México a cubrir el evento–, puso al desnudo total al régimen priísta, con pruebas, no sólo por sus actos de corrupción, sino por su negativa a combatirlos con hechos concretos.

Ayer mismo, cuando el día amaneció con los resultados de la encuesta del diario Reforma, que dan una calificación reprobatoria al presidente priísta Enrique Peña Nieto de 4.1% entre los ciudadanos y de 3.0 entre los líderes del país, Miguel Ángel Yunes Linares le dio otro empujón hacia abajo: lo mostró como la máxima autoridad del país que teniendo todo el poder para hacerlo no detuvo la rapacidad de Javier Duarte de Ochoa y su “banda” y lo dejó hacer y deshacer, e incluso le permitió escapar, dejando a Veracruz al borde del colapso, si no es que colapsado ya.

Y desde provincia, desde Veracruz, desde la periferia al centro, dejó constancia ante todo el país que sí se puede, que cuando se quiere se puede, que sólo basta decisión política, autoridad y compromiso con los representados, con los ciudadanos, para combatir la corrupción y que se pueden dar pasos concretos para acabar con ese cáncer que afecta al país.

Pero no sólo exhibió al Presidente que no actúa, que le tiembla la mano para hacerlo, o que permite la impunidad, sino que acicateó al resto de los gobernadores del país, ante quienes se puso de ejemplo a imitar, y los expuso al reclamo de sus representados para que les exijan acciones similares a las del nuevo gobernador de Veracruz, porque ya no tienen pretexto para evadir su responsabilidad.

Si a miles de veracruzanos, acaso a todos, dejó un buen sabor de boca cuando anunció con pruebas haber recuperado una parte de lo que se robaron Duarte y su “banda”, a los dirigentes, a la cúpula de su partido debió haber dejado más que complacida, pues le dio un buen asidero para pasearse y llenarse la boca por todas las plazas públicas del país diciendo que el PAN es el partido de la anticorrupción aunque también tengan sus prietitos, o sus prietotes, en el arroz.

Le dio bandera, pues, a Ricardo Anaya Cortés, su candidato a la Presidencia en 2018, pero también a Margarita Zavala Gómez del Campo y a Rafael Moreno Valle, sus correligionarios que también aspiran a la “grande”, para sus precampañas y para la campaña de quien resulte el candidato del PAN. Ayer, los tres que estuvieron en Xalapa, se fueron con las manos llenas, con los mejores argumentos para convencer al electorado por qué deben volver a la Presidencia.

Yunes Linares salió muy fortalecido en lo político. Cualquiera de los tres conoció de lo que es capaz, que tiene peso específico y que será un factor favorable para tenerlo en cuenta en el futuro.

Institucional pero con reclamo

El nuevo gobernador sacó a relucir su oficio político. Ante el representante presidencial, Aurelio Nuño, tuvo palabras de agradecimiento y de reconocimiento para el presidente Enrique Peña Nieto, pero no dejó de hacer un reclamo a la Federación.

“Nos parece totalmente indebido que a Veracruz se le quieran escatimar recursos para resolver una crisis humanitaria, que se destinen miles de millones de pesos a otras entidades para obras y acciones que no tienen un sentido de urgencia como sí lo tienen los retos y las necesidades que hoy enfrentamos en Veracruz. No estamos de acuerdo en el manejo discrecional de los recursos federales, la Federación somos todos y la distribución de los recursos debe ser equitativa justa y solidaria”.

Y fue muy claro: “Del Gobierno Federal no demandamos limosnas, exigimos justicia y equidad, no limosnas, justicia y equidad”.

Pero todavía falta

El gobernador Yunes Linares dio detalles de lo decomisado a Duarte y a su “banda” y de las acciones que llevaron a lograrlo, pero no agotó ahí el tema.

Dijo que todo lo que hizo, lo hizo siendo gobernador electo, sin tener poder alguno, sin la fuerza del Estado y sin comprometerse a nada, y lanzó entonces una sentencia: “No olvido, no perdono, no amnistía; al contrario, toda la fuerza de la ley para sancionarlos y para recuperar lo ilícitamente sustraído”.

Recordó que a todos los persigue ya la autoridad y lo mismo hará, de manera “implacable”, la Fiscalía General del Estado.

Ante un silencio que se hizo en el recinto para prestar atención a todo lo que decía, informó que irá aportando a las autoridades toda la información que tiene en su poder.

Adelantó entonces que se reservaba solamente un tema para investigarlo a mayor profundidad: el destino final de miles de millones de pesos que se trasladaban en helicópteros oficiales para ser entregados en un edificio que ya tienen localizado en la zona conurbada de la Ciudad de México. Dijo que será la Fiscalía General del Estado la que haga el trabajo.

Golpea al suegro de Duarte y va sobre Fidel

En una inusual transmisión de poderes, Miguel Ángel Yunes Linares informó que la madrugada de ayer jueves había suscrito un documento ordenando a las Secretarías de Finanzas y de Gobierno que iniciaran los procedimientos para recuperar 60 hectáreas de la reserva territorial de Coatzacoalcos que fueron indebidamente cedidas por el exgobernador Fidel Herrera Beltrán a Antonio Macías Yazegey, el suegro de Javier Duarte.

Ante la presencia en el recinto de un pequeño grupo de diputados federales priístas encabezados por Erick Lagos Hernández, el hombre más cercano a Herrera Beltrán, dio a conocer que el valor estimado de dicha reserva es de casi mil millones de pesos, e instruyó que se presenten las denuncias penales respectivas contra Fidel y en contra de los demás “beneficiarios de este atraco”.

Añadió que la misma madrugada de ayer jueves suscribió otro documento a las mismas dependencias para expropiar por causa de utilidad pública la residencia adquirida por Javier Duarte en Tlacotalpan con recursos de los veracruzanos.

Yunes Linares convocó a un pacto social a los veracruzanos para rescatar al Estado, anunció más apoyo para la Universidad Veracruzana y ya más tarde al tomarle protesta a los nuevos funcionarios de su gobierno les advirtió que quien no cumpla se irá. Yo que lo conozco, estoy seguro que lo cumplirá.

Seguridad tipo Estado Mayor Presidencial

Dentro y fuera del edificio del Congreso el dispositivo de seguridad fue estricto, similar a los que monta el Estado Mayor Presidencial en las visitas del Presidente. Las medidas fueron las mismas y los círculos de seguridad similares. Por lo mismo, hubo bastante orden.

Vivirá en Palacio

Finalmente, el gobernador no vivirá ni en la Casa Veracruz, ni en una casa rentada, ni en un hotel como había dicho que podría hacer estas dos últimas cosas. La noche del miércoles, durante una entrevista al compañero Armando Ortiz, el presidente municipal de Boca del Río e hijo del gobernante, Miguel Ángel Yunes Márquez, comentó que ya le acondicionan a su padre un espacio en el Palacio de Gobierno porque ahí residirá. Será, pues, un gobernador de verdadero tiempo completo.

Y un detalle que no me dejó de llamar la atención: los titulares de los tres poderes –el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial– protagonistas ayer del cambio de poderes, ¡los tres fueron presidentes priístas! Miguel Ángel Yunes Linares, del Ejecutivo, y Edel Álvarez Peña, del Judicial, del Comité Directivo Estatal tricolor, y María Elisa Manterola Sáinz, del Comité Municipal de Martínez de la Torre. Quién lo iba a creer.