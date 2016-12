La protesta de MAYL tras bambalinas

• Salvador Muñoz

Con un “Javier Duarte” entre la gente que se arremolinaba en el patio del Congreso local; un Omar Yunes Márquez que deja con la mano extendida al exdiputado Jorge Vera; un Jefe Diego de Cevallos que preguntaba si ya podía dar por terminada la entrevista; un manotazo a reportera para evitar acercarse al gobernador de Morelos, Graco Ramírez; un alcalde boqueño pidiendo chance de pasar a tomar su lugar a los reporteros que ya le cuestionaban sobre el 2018; unos Héctor y Pepe que anunciaban su retiro del recinto legislativo y un Rogelio Franco que decía que aún no recibía su cédula profesional, horas antes de tomar protesta como secretario de Gobierno, así se podría resumir el preámbulo a la toma de protesta de Miguel Ángel Yunes Linares, como gobernador constitucional de Veracruz.

* La entrega de gafetes, a una cuadra del Congreso local, en un improvisado stand que no por ello, les sobró actitud a los encargados, entre ellos Esther Morales, quien trató de dar la mayor de las facilidades para el acceso de reporteros, fotógrafos, camarógrafos y demás fauna que conforma el periodismo.

* Don Pepe Yunes Suárez entra sólo, sin aspavientos, al Congreso; no así Margarita Zavala, quien acompañada del principal promotor de los margaritos en Veracruz, Julen Rementería, es envuelta por un enjambre de grabadoras, celulares, cámaras y reporteros.

* ¿Marcos López Mora? ¿En calidad de qué? ¡Sepa! y con paso cansino, entró.

* Mientras, de arriba a abajo, Raúl Martínez Chávez (RTV… excelente cobertura por cierto), Elías Asaad (CGCS, quien me dice que estará despachando en Palacio de Gobierno, no en El Olmo) y Sergio Melo Hernández (coincidimos en que Óscar Burgos es de los mejores comediantes que hay en este momento… ¡somos fans del Perro Guarumo).

* La señal de Guai-fai que nos habían proporcionado se pierde… al buscarla, nos encontramos con una sorpresa: ¡Aparece el I-Pad de Javier Duarte entre las posibilidades para conectarnos! ¿Estará por acá, oculto en el Congreso, el exgobernador fugitivo?

* Pues llegan y llegan políticos pero veo pocos empresarios… bueno, Tony Chedraui Bolado y Carlos Ferráez Centeno; uno del Puerto; el otro, del ramo de los medios… pero no veo ningún local… me dicen que no invitaron a ninguna cámara.

* Santiago Creel, Javier Lozano, Josefina Vázquez, Ricardo Anaya Cortés (con un combinado bien raro que el que parecía líder, era el vocero de Pepe Mancha, José Manuel Siu).

* La reportera Lety Vázquez se acerca vertiginosa al gobernador de Morelos Graco Ramírez pero es recibida por un manotazo de un pelón que lo acompañaba. Sergio Melo escuchó su reclamo.

* Margarita, pero ésta de apellido Guillaumín, llegó igual con paso lento y le iba platicando a una de las 58 edecanes que acompañaban a los invitados a sus lugares, que estaba recién operada… por discreción ya no quise preguntar de qué.

* La familia Yunes encabezada por Omar apareció con unas nenas rubias. Por eso, cuando el exdiputado Jorge Vera se acercó a saludar de mano a Omar, éste puso cara de sorpresa, porque por la mano izquierda, llevaba a una niña; por la derecha, la pañalera…

* Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río, al ser cuestionado sobre el 2018 y su posible participación, respondió con un “denme chance de tomar mi lugar”.

* El Jefe Diego Fernández de Cevallos, impecable, palmeó a Lulú López a la vez que decía: “¿Soy grosero por dar por terminada la entrevista? ¿que cómo veo Veracruz? ¡Nublado!” y ante la insistencia, accedió amablemente hasta que dijo: “¿Ya puedo dar por terminada la entrevista?”

* En tanto, al interior, en el recinto, el chisme era que Héctor se retiraba porque no había lugar para él; en un acto de solidaridad, el otro Senador, Pepe Yunes, se retiró también; mientras, los jefes de bancada del PRI, Morena y Juntos por Veracruz, acordaron estar presentes bajo protesta. Dicen que Héctor llegó con diez acompañantes. Se hace difícil que Logística no hubiera contemplado tres asientos para Senadores.

* Afuera, Aurelio Nuño, secretario de Educación, a cada pregunta que le lanzaron los reporteros, dio una respuesta en diez ocasiones: “¡Buenos días!”, no tanto por descortés… pensó que iba muy atrasado… después dio una breve entrevista.

* A Rogelio Franco Castán le tocó acompañar a Miguel Ángel Mancera… por ahí aprovecho y le pregunto si ya le dieron su cédula profesional al exdirigente del PRD veracruzano. Con un movimiento de cabeza me dice que “no”… para cerciorarme, se lo vuelvo a preguntar y me responde del mismo modo.

Inicia la sesión y Miguel Ángel Yunes Linares rinde protesta como Gobernador… lo demás, como ya lo saben, inicia una nueva historia para Veracruz y es evidente que todo sea para bien. Ya se materializó el sueño de Yunes, ahora falta el de los veracruzanos.

Le enmiendan plana a “Proceso”

La facilidad con la que se calumnia, se vio en una nota reciente de “Proceso”, donde sin más, el abogado Rafael Hernández Matías da al reportero de “Proceso” Noé Zavaleta un dato, y en una falacia de autoridad, no lo confirma por “creer” en él, en su “palabra”. Elsa Acosta Croda acude al derecho de réplica y precisa que lo vertido en el portal de esta revista es mentira. Se entiende que al ejercer la Libertad de Expresión, es preferible apostar a la laxitud que acotarla; pero no se entiende que el reportero, quien debe ser la voz del ciudadano, en este caso de Elsa Acosta, no sea capaz de aceptar un error y reclamar al culpable de ello, y no a la víctima de un mal entendido ejercicio del periodismo. Ojalá que las notas de “Proceso” tengan el mismo rigor periodístico que sus reportajes…

Súplica al Gobernador

Un grupo de damas que piden el anonimato, piden la intervención del Gobernador Yunes Linares para que cambie, mueva, rote o lo que sea, a Simón Cano Martínez, quien es encargado de la Delegación Jurídica de Prevención y Reinserción Social, por carecer de la mínima educación para atender a personal femenino, lo que podría rayar en acoso laboral, como mínimo… imagine lo máximo. Si ello no es motivo suficiente, dicen que tiene carrera trunca en Administración, cuando su puesto demanda ser licenciado en Derecho. En espera de que las escuche o lea, le agradecen de antemano su intervención.

smcainito@gmail.com