No sean tercos, pide PAN a los “Morenos”

• Que no se conviertan los diputados en una “piedra en el zapato”

Francisco Guevara Méndez.- El dirigente del PAN en Xalapa, Fernando Márquez Sánchez, hizo un llamado a los diputados de Morena a que no sean “la piedra en el zapato” del nuevo gobierno, esto después de que votarán en contra del Plan Veracruzano de Desarrollo.

Dijo que es lamentable que los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional no sean congruentes, pues aseguran apoyar a la máxima casa de estudios, pero no avalaron la propuesta que presentaron del Plan Veracruzano.

Al respecto, señaló: “Creemos que no se trata de votar todo en contra. No pueden decir que apoyan a la UV y votar en contra de lo que proponen. No pueden ser la piedra en el zapato”, expresó.

Indicó que ahora es tiempo de reconstruir al estado de Veracruz por ello es necesario que todos los partidos políticos y actores políticos se sumen al cambio y abonen a iniciativas y acciones en favor de los veracruzanos.

“Si se hace un buen trabajo, les irá bien a los veracruzanos, ellos serán los beneficiados, no sólo unos cuantos. Sí les pedimos a los diputados de Morena que analicen sus propuestas y se sumen a lo que sea para el bien de Veracruz”, concluyó.

En otro tema, aprovechó para invitar a los ciudadanos a que acompañen a Miguel Ángel Yunes Linares en la Plaza Lerdo este jueves 1 de diciembre.

Comentó que después de rendir protesta en el Congreso Local acudirá a la Plaza Lerdo a dar un mensaje y a convivir con los asistentes. Comentó que en este mismo punto se estará transmitiendo a través de pantallas el inicio de su gobierno.