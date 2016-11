“Le hicimos la chamba” al Fiscal

• La medalla es un reconocimiento por un trabajo que no nos corresponde

Gisela Uscanga.- Para la integrante del Colectivo Solecito, Lucía Díaz, el otorgamiento de la medalla y el diploma “Adolfo Ruiz Cortines” es un reconocimiento a un trabajo que debería haberse realizado por la Fiscalía y no por los Colectivos; por ello, lo único que desean es que el próximo Fiscal General del Estado no tenga “ataduras” como las que tuvo el ex, Luis A. Bravo Contreras, quien les dejó el resultado de un trabajo deficiente y estancado.

El próximo sábado 3 de noviembre 12 Colectivos que buscan desaparecidos en el estado de Veracruz serán galardonados con la medalla “Adolfo Ruiz Cortines”.

Estos son: Colectivos Red de Madres Veracruz, Colectivo Orizaba-Córdoba, Solecito Veracruz, Familiares en búsqueda-Coatzacoalcos, Solecito-Córdoba, Familias en Búsqueda, María Herrera AC-Xalapa, Familiares Enlaces-Xalapa, Solecito Cardel y Buscando Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz.

En entrevista Lucía Díaz, comentó que ya fueron notificados oficialmente y que serán citados a comparecer el sábado 3 de diciembre en el Congreso del Estado. “No dijeron que será una medalla por cada grupo de búsqueda”.

Refirió que el reconocimiento es producto de una labor que hacen con amor.

“Es válido y oportuno, pues nos alienta a seguir con nuestro trabajo, además de que nos pone en la mira de la toda la sociedad, es un buen paso, queremos que el gobierno y la sociedad se entere de que estamos trabajando de manera seria y responsable y aunque le correspondería a las autoridades, lo estamos haciendo nosotros”, puntualizó.

Al ser cuestionada respecto a la salida de Luis Ángel Bravo Contreras de la Fiscalía, respondió que “nos deja un sabor de estancamiento, de que no se hizo lo que se debió haber hecho, de que se perdieron oportunidades, de que la labor fue deficiente y es un sentimiento que ya no quisiéramos volver a topar en una gestión”.

Dijo que si bien a nivel personal Bravo Contreras siempre fue amable en su trato, “en esto queremos resultados y no amabilidad. Realmente no queremos que se repita”.

Por ello esperan del nuevo Fiscal General que trabaje de manera independiente de todas las demás entidades, “que tenga un criterio muy apegado a ley y al derecho, que no tenga ni un tipo de ataduras como las tuvo Luis Ángel Bravo. Es importante que sea imparcial, que se dedique a trabajar de lleno, que tenga mucha voluntad política y sobre todo sensibilidad humana”.

Del abogado Jorge Winckler Ortiz, nombrado Visitador General en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, comentó que “no conocemos su trabajo pero tenemos fe, él de hecho nos ha convocado y creemos que tiene voluntad, nos da buena espina”, concluyó.