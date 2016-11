Fiscalía no está segura para Winckler

• No estoy de acuerdo con que el titular de la dependencia sea incondicional del Gobernador

Marlene Carranza.- “No pienso cambiar mi conducta por acomodarme a nadie”, advirtió el diputado local, Sergio Rodríguez Cortés, ante la posibilidad de que Jorge Winckler ocupe el cargo de Fiscal General del Estado (FGE).

Al decirse el hombre más feliz por la renuncia que presentó Luis Ángel Bravo Conteras como fiscal de Veracruz, dijo desconocer sí Jorge Winckler, quien a partir del 1 de diciembre se quedará como encargado de despacho, sea quien tome definitivamente el cargo.

Lo anterior, pues como diputados tendrán que analizar la propuesta de quien será el mandatario por los próximos dos años, Miguel Ángel Yunes Linares.

Al recordar que como perredistas en diferentes ocasiones criticaron que Bravo Contreras era fiscal del gobernador prófugo, Javier Duarte de Ochoa; señaló que él se mantendrá firme en sus ideales y no cambiará su postura.

“No estoy de acuerdo con que el gobernador tenga la fiscalía, pero tampoco puedo decir que él (Jorge Winckler) vaya a ser el fiscal, no tenemos el dato, la propuesta nos la tienen que hacer llegar formalmente a la Cámara, tendrán que ingresar la propuesta del gobernador y tendremos que analizar y discutir este tema”, mencionó.

Refirió que se mantendrá firme en considerar que el próximo fiscal tiene que estar desapegado del gobierno estatal.

Por otro lado, señaló que este domingo 04 de diciembre a las 11:00 de la mañana, se elegirá al presidente, secretario general y al menos cinco integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Sol Azteca.

Y es que recordó que en pasados días, Rogelio Franco Castán presentó su renuncia a la dirigencia del PRD para poder tomar protesta como secretario de gobierno del gabinete del mandatario electo, Miguel Ángel Yunes Linares.

Al respecto, señaló que por vergüenza quienes no apoyaron la candidatura a la gubernatura que le dio el triunfo a Miguel Ángel Yunes Linares, tendrían que renunciar.

En entrevista, el diputado local señaló que harán oficial la salida de 20 perredistas entre lo que se encuentran, Freddy Ayala González, Eduardo Juárez Muñoz, Humberto Cervantes, Elías Miguel Moreno Brizuela, entre otros.

“Por obvias razones tendrían que tener un poquito de vergüenza porque no estuvieron en este proyecto y fueron contrarios, jugaron y perdieron. Vamos a formalizar su salida del partido y por vergüenza tendrían que decir que ya no son del PRD”.

El legislador, mencionó que ya no deberían presentarse en el Consejo que será convocado para elegir a integrantes del Comité del partido; sin embargo aseveró que tampoco se les impedirá la entrada.

“Nosotros no nos vamos a poner a pelear, hicimos lo más difícil, lo más complicado fue sacar al PRI del gobierno, lo demás sería intrascendente, estarnos jaloneando si ellos no tienen la dignidad suficiente para no llegar porque ya no es su partido, ya no comparten este proyecto”.