Notarios no se prestaron al juego del gobierno 

• Nunca hubo obsequios de notarías para políticos, funcionarios o hijos de líderes sindicales: Carlos Cañas

Roberto Montalvo, Acayucan, Ver.– El aún Presidente del Colegio de Notarios en el Estado de Veracruz, José Carlos Cañas Acar, asegura que durante los dos años que lleva al frente de la organización, nunca dejó que el Gobierno del Estado influyera en la toma de decisiones, y por ello aclara que nunca hubo obsequio de notarías para políticos, funcionarios, recomendados, o hijos de líderes sindicales, ya que todas fueron concursadas por examen de oposición, como lo marca la ley.

El entrevistado explicó que debido a la actitud de los integrantes del consejo directivo del Colegio de Notarios, no se permitió interferir en la toma de decisiones en la elección de aspirantes a las notarías del 2016, y por ello el Gobierno del Estado, a través del Secretario de Gobierno, el pasado 16 de septiembre, en una gaceta extraordinaria, creó 2 notarías nuevas, y convoca una más que estaba vacante por defunción.

En el mismo tenor fijaron fecha de examen para el 5 de noviembre, por ello el Colegio de Notarios se amparó, pero jueces a modo del Gobierno resolvieron que se continuara con los trámites y aplicación de exámenes. El licenciado Cañas Acar asegura que el Director de Notarías y personal de la Secretaría de Gobierno le solicitaron verbalmente que les dejaran presentar a los aspirantes de las últimas 3 notarías su examen, pero una vez más se negó, e hizo que se lo solicitaran por escrito, donde pidieron que les prestara el edificio del Colegio de Notarios, “y respondí mediante oficio que no cumplieron con puntos fundamentales para que sea legal”.

1.- La notificación del jurado que aprueba las notarías, la tiene que hacer el Director de Notarías en el Estado, es decir el licenciado Raúl Ramos Vicarte y no el Secretario General de Gobierno.

2.- Se tuvo que fijar el día y hora de los exámenes (no lo hicieron).

3.- El examen se tiene que presentar 10 días después de que se lance la convocatoria, y no se cumplió.

José Carlos Cañas agregó: “El Colegio de Notarios no regaló ninguna notaría a familiares del consejo, o políticos. En el mes de septiembre, 22 aspirantes al notariado presentaron su examen, y sólo 16 lo aprobaron. Por cierto, no hay ninguna persona de Acayucan o la región, con esto quiero decir que no habrá obsequios de notarías por ser fin de sexenio, y esto porque nos opusimos ante el Gobernador y el mismo Secretario de Gobierno, es más, las últimas 3 notarías vacantes eran para personas afines del aún gobierno Estatal, pues se pretendía entregar una a la exdiputada Belem Fernández en Veracruz, pero no lo permitimos. Siempre fuimos de posición autónoma, aunque mantuvimos una relación independiente y respetuosa, pero sin sumisiones, ya que el Colegio de Notarios es una corporación de Derecho público, y no con fines personales o del gobierno en turno”.

Finalmente, el licenciado Cañas Acar, Presidente del Colegio de Notarios en el Estado, concluyó diciendo que este próximo sábado en la ciudad de Xalapa se celebrará la asamblea bienal de los integrantes del Colegio de Notarios, los cuales renovarán el consejo directivo de dicha corporación, por lo que José Carlos Cañas está confiado en que este tipo de situaciones de imposición de parte del Gobierno del Estado concluirán con el Gobernador Electo que mañana toma posesión, con quien tienen buena relación, y se le dejará claro que el notariado no es patrimonio de los políticos o recomendados.