Campaña “negra” vs Xalapa

• Niega que haya habido desvíos a favor de Deantes

• No se contrató a empresa alguna para rescatar cartera vencida de CMAS, asegura

Francisco Guevara Méndez.- El alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, aseguró que son falsas las acusaciones sobre que se hayan desviado casi 13 millones de pesos de CMAS hacia una empresa poblana vinculada a Gabriel Deantes, para encargarse de recuperar la cartera vencida.

Aseguró que es totalmente falso que hayan entregado recursos a empresas de funcionarios ligadas a Javier Duarte, y mucho menos para recaudar el pago de morosos ya que CMAS tiene su propio departamento para recuperar su cartera vencida.

“Es absolutamente falso. Me parece que de una época para acá vienen lanzando una serie de señalamientos hacia el Gobierno Municipal que no sé a qué obedecen. Pero están sacando algunos temas que no tienen nada que ver con la realidad. No se entregó nada a ninguna empresa de parte de CMAS porque no hay privatización”.

Reiteró que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa dejó de contratar empresas debido a que no cumplen con su función, por ello la propia Comisión creó su departamento para atender esta necesidad.

Aclaró que las empresas que en años anteriores contrató CMAS no tienen anda que ver con ex funcionarios estatales.

Zúñiga Martínez indicó que todos los señalamientos falsos los responderá con transparencia con el objetivo de que no se piense que en Xalapa se están registrando situaciones ilegales.

En otro tema, luego del cambio en la Fiscalía General del Estado, consideró necesario que le den seguimiento a todos los pendientes pues opinó que lo “importante es que no se le dé carpetazo a los temas que tiene pendientes con el gobierno municipal”.