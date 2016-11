Clementina sin respuestas

• Reconoció que no tiene cifras exactas del hoyo financiero

• Dijo que sólo se pagarán deudas reconocidas legalmente

Magnolia Reyes Utrera.- Clementina Guerrero García, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), precisó que brindará un informe detallado del último año de la administración, debido a que no es posible corroborar el sexenio en su totalidad.

Durante su comparecencia ante diputados locales comentó no estar en condiciones de dar “respuestas exhaustivas”, debido a que no puede corroborar la veracidad de las cifras pasadas, aunado a que de los días que lleva en el cargo, la mitad de ellos no ha podido atender en su oficina.

Ante ello comentó: “Durante fechas muy recientes todos hemos tenido conocimiento de algunas de las verdaderas justificaciones que explican los problemas de insolvencia y la falta de liquidez de las finanzas públicas del estado y su consecuente afectación al orden público por las manifestaciones de inconformidad de distintos sectores, tales como contratistas de obra pública, prestadores de servicios y trabajadores al servicio del estado, por su falta de pago o por contar con condiciones y recursos mínimos para el cumplimiento de sus responsabilidades”.

Asimismo reconoció las versiones de la mayoría de los secretarios, quienes acusaron no cumplir con todas sus encomiendas debido a que no contaron con los recursos suficientes, por lo que señaló que efectivamente ello obedeció a la mala administración de los recursos.

Sin embargo, destacó que además de las denuncias oficiales que se tienen, pueden existir más personas involucradas. “Algunas de las autoridades competentes, han iniciado los procesos legales contra varios funcionarios que entorpecieron el manejo legal de la administración. Por cada persona visible hoy sujeta a proceso o investigación, pudieran existir otras no visibles que con un rango inferior han participado en la operación inadecuada del manejo de recursos”.

Y es que la responsable de la dependencia estatal reconoció que los pasivos circulantes ascienden a un estimado superior a los 87 mil millones de pesos.

“Si dividimos el saldo total de los pasivos que ascendieron a 87 mil 937 millones 886 mil 292 pesos, al 31 de septiembre del 2016, entre los ocho millones 112 mil 505 veracruzanos que reporta el NEGI en su encuesta Inter Censal 2015, resulta que cada persona del estado de Veracruz sin importar su edad, condición social, económica o de salud, tendría en valor presente que contribuir con la cantidad de 10 mil 839 pesos, para el pago de la deuda, cuatro veces más que lo mismo calculado al 31 de marzo del 2011”.

Los activos no circulantes pasaron de 41 mil 747 millones a 87 mil 480 millones de pesos, lo cual representa un crecimiento del 110 por ciento, la principal consecuencia de la variación en la estructura es la falta de liquidez en los recursos para operar”.

La jubilación

En otro orden de ideas, Clementina Guerrero negó que vaya a estar cobrando dos sueldos, por lo que minimizó la información que se dio a conocer mediante redes sociales.

En ese tenor, dijo que no ha sido notificada de manera oficial sobre la presunta pensión que ya estaría recibiendo, pero desestimó que tenga intención de estar realizando ambos cobros de salarios.

Sin embargo, ante los cuestionamientos sobre la información que trascendió, la secretaria de despacho calificó como lamentable que primero se hayan enterado los medios de comunicación de dicha determinación, que ella de esas acciones.

“Decidí hacer el acuerdo de reconsideración, que lo metí en el mes de septiembre, ignorante aún de que iba a ser designada en Sefiplan, pero yo no he cobrado, ni he sido notificada formalmente por el IPE de que ese acuerdo fue aprobado a mi favor, tengo entendido que en el momento en que se haga, si decido estar en la secretaría, tengo que renunciar a la pensión y aceptar estar en la secretaría”.

No se trata aquí de hacer lo que se pretende (en publicaciones) de que voy a cobrar dos sueldos –abundó- eso no se puede, no se debe, es éticamente imposible, pero ésa es la explicación, no estoy tratando de sorprender a nadie, no he sido notificada y en el momento que lo hagan tomaré la decisión de qué voy a hacer.