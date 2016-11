No se cumplirá el plan de obras

• Por la falta de pago del Fondo de Infraestructura Social, algunas tendrán que posponerse: Velasco

Francisco Guevara Méndez.- Algunas obras se podrían quedar pendientes en Xalapa ante el retraso del pago de las participaciones federales de parte del gobierno del estado, dijo el director de Obras Públicas, Fernando Velasco Montiel.

Aunque al momento se desconoce el número de obras que no se ejecutarán, explicó que el ayuntamiento dejó de recibir recursos federales del Fondo de Infraestructura Social municipal (FAIS), fondo con que se pagarían algunas.

Indicó que hasta el momento lo que se busca es que las obras que están contratadas se puedan construir y finiquitar al 100 por ciento.

“Ya será a mediados de diciembre cuando a través de la votación en cabildo, los ediles definan qué obras se pospondrán en la capital del estado. Tendrá que aprobarse por cabildo en un momento dado las obras que se vayan a posponer para el siguiente ejercicio”, comentó.

Explicó que la consigna del ayuntamiento es no dejar pagos pendientes a las obras ya iniciadas: “en cuestión de los ahorros que podamos tener en algunas obras, ya se verían qué obras no se podrían llevar a cabo. El esquema de trabajo de este momento es no dejar empresas con adeudos y finiquitar obras que están pendientes de pagos”.

Para concluir, Velasco Montiel expresó que el esquema de pago de recursos de forma directa al ayuntamiento sin tener que pasar por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), significará un gran ahorro en tiempo.