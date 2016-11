Del Castillo pedía 50% para pagarme

• Es un hampón, se rehusó a pagarnos 84 mdp por alimentos surtidos a la SSP

Gisela Uscanga.- El empresario Fernando Morales Rubio, dueño de la empresa Trazabilidad P y Comercio de Productos Frescos acusó al exsubsecretario de Finanzas y Administración de la Sefiplan, Juan Manuel del Castillo, de ser un “hampón”, pues le exigía el 50 por ciento para pagarle lo adeudado.

En entrevista, narró que el débito es de 84 millones de pesos, dinero que le deben desde hace dos años por surtir de alimentos a la Secretaría de Seguridad Pública, incluyendo el comedor de la Policía Estatal y los reclusorios, así como a la Secretaría de Salud, en el ramo de hospitales.

“Tengo todos los twitters de su secretaria particular y de él en donde me pedían dinero, más que la mochada, me pedían el 50%, y claro que nunca se los di. Ahora con la investidura de diputado local del PRI, Juan Manuel del Castillo puso a su padre a surtir en mi lugar. No sólo no me pagó, nos quitó el negocio. Ese señor es un hampón”, afirmó.

Destacó que siempre ha sido cumplido con la ley y se puede ver su historial en Compramex, cuya participación siempre ha sido con licitaciones de contrato.

“Yo surto al Issste, Imss, Fuerzas Armadas, no solamente a Veracruz, también surto a los estados de Tlaxcala, Estado de México, D.F. y Morelos”, desatacó.

Cabe recordar también que el diputado electo del PRI por el distrito de Córdoba, Juan Manuel del Castillo, tiene una demanda penal (FESP/128/2016/II-05) interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos por la empresa Intermecado.

Intermercado procedió legalmente el pasado mayo en contra del legislador federal por “retención indebida” de recursos por 22 millones 411 mil pesos en perjuicio de mil 84 empleados del Poder Ejecutivo.

Esta acción causó que más de mil burócratas de diversas dependencias de gobierno en la gestión duartista se encuentren en el buró de crédito, pues a pesar de que quincenalmente se les retenía el pago, éste nunca fue depositado a Intermercado.

Asimismo, Morales Rubio dijo haber llegado a un acuerdo con el equipo de transición de gobernador electo Miguel A. Yunes Linares, con Pedro Manterola, a ellos sí les interesa su gobernabilidad y a estos cabrones que ya se van son puras mentiras y engaños, ni un servidor público de esta administración que se va, tiene palabra”, concluyó.