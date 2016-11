Volvió a fallar el Gobierno

• No entregó por escrito el reconocimiento de la deuda con Xalapa y el resto de municipios

Francisco Guevara Méndez.- El alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, lamentó que el Gobierno del Estado no entregara el documento firmado del reconocimiento del adeudo total que se tiene con los ayuntamientos. Dijo que hubo un compromiso de que se entregaría antes del 28 de noviembre, sin embargo, no llegó.

“Queremos que haya un reconocimiento de esta administración para que la próxima administración estatal tenga conocimiento de lo que se debe. No estamos pidiendo más, sólo los recursos que mandó el Gobierno Federal”, expresó.

Recordó que se firmó una minuta que se hizo pública en la cual la Secretaría de Finanzas y el Gobernador interino se comprometieron a que antes del 28 se entregaran lo que son los reconocimientos formales de los adeudos a los ayuntamientos.

Esto con el objetivo de que la próxima administración estatal tenga claridad de cuáles son los fondos y los montos que se le adeudan a cada uno de los municipios.

Aclaró que este documento se haría municipio por municipio, en el cual se indicaría cuál es el monto de la deuda y a qué fondo pertenece el recurso que no se entregó.

“Estamos preocupados porque no se ha entregado en ningún municipio. Pero creemos en la honestidad, en la seriedad con la que se hizo este acuerdo y esperamos que se cumpla muy pronto”.

Adelantó que de no recibir pronto dicho escrito, se estarán reuniendo nuevamente todos los alcaldes para acordar las acciones que tomarán.

Américo desconoce el Periférico Sur

En otro tema, Zúñiga Martínez dijo desconocer la obra Periférico Sur, que el Gobierno del Estado anunció en el año 2012 y reportó como terminada, pero jamás se realizó en la capital del Estado.

“Yo no sé cuál es. No sé dónde está. No conozco el proyecto, es más, ni siquiera salió en un presupuesto de egresos de la federación ninguna obra con esa denominación. Queremos saber dónde está y cuál era el trazo. No lo conozco”.

El periférico tendría una conexión entre el Libramiento de Xalapa y el Libramiento de Coatepec, al cual se canalizaron 142 millones de pesos.