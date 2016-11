Engaño mortal

• Urge localizarlas porque se practicaron pruebas falsas de VIH: Patricia Ponce

• Preparan denuncia contra Salud ante lo que llaman crimen de lesa humanidad

Gisela Uscanga.- La integrante del grupo Multisectorial VIH/Sida, Patricia Ponce Jiménez dijo que es urgente investigar los nombres de las 70 mil mujeres a quienes les aplicaron igual número de pruebas de VIH falsas en el 2014 por la Secretaría de Salud.

Por ser un crimen de lesa humanidad, el grupo Multisectorial prepara denuncia ante la PGR, igualmente para que se investigue ante instancias humanitarias internacionales; sobre todo porque Veracruz sigue ocupando los primeros lugares a nivel nacional de casos de Sida, VIH y mortandad.

Para Ponce Jiménez, este hecho es una acción criminal. Narró como en el 2014 detectaron que las pruebas rápidas que compró la Secretaría de Salud estaban dando falsos negativos.

“Lo comprobamos con compañeros del grupo que tiene VIH y decían que no tenían. Se lo informamos al entonces secretario de Salud Pablo Anaya y él las mandó al Laboratorio Estatal, éste dijo que eran buenas las pruebas”, expresó.

Si bien exigieron que las pruebas fueran retiradas de todas las jurisdicciones y centros de salud y obligaron al titular Anaya a comprar nuevas pruebas, “no podemos asegurar que esas pruebas hayan sido realmente destruidas, no sabemos si fueron reutilizadas y aplicadas en el Estado, no lo podemos saber, los únicos que lo saben con los responsables de la SS. Fueron 9 millones de pesos invertidos en 70 mil pruebas patito”, manifestó.

Agregó que es muy grave esta situación pues dichas pruebas estaban dirigidas a mujeres embarazadas.

“Estamos hablando de un doble crimen. A cuántas mujeres que les hicieron la prueba les dijeron vete a tu casa porque no tienes nada. Hoy no se sabe cuál es la situación. Mujeres que tuvieron a sus hijos, no fueron medicadas, amamantaron y hoy tienen hijos con VIH”.

Refirió que la distribución es primeramente por vía jurisdicción sanitaria y de allí se trasladan a centros de salud, “se tiene que investigar en estos mismos los expedientes de 2014 para poder llamar a esas 70 mil personas que supuestamente se les aplicó una prueba, para volverles aplicar una segunda y asegurar cuál es su situación.”

“Pues algunos de los hijos de estas mujeres embarazadas pueden ya estar muertos o con VIH y no lo saben y sin medicamento. Un bebé que no recibe tratamiento muere”, puntualizó.

Otra cuestión que les preocupa, dijo Patricia Ponce, “es que la doctora Aurora Parissi Crivelli, directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Veracruz constantemente esté avalando esas pruebas patito. Esta persona sigue inamovible desde la época e Fidel Herrera Beltrán”.

Por todo lo arriba expuesto, dijo, “vamos a exigir que la PGR investigue hasta sus últimas consecuencias. Esto es delito de lesa humanidad, por eso también denunciaremos ante instancias humanitarias internacionales, por lo que sucedió y lo que pueda suceder”.

Finalmente lamentó que este esta situación generó que ya no exista confianza en la ciudadanía para realizarse pruebas rápidas.

“Tenemos 4 años convenciendo a la población de la importancia de que se detecte una prueba rápida y ahora con qué cara se pide esto, con este nivel de corrupción. Estas son pruebas preventivas que detecta a tiempo para evitar que la gente muera, sobre todo porque Veracruz ocupa a nivel nacional el tercer lugar en Sida, segundo lugar de VIH, segundo en mortandad. Somos el estado que más aporta más niños y mujeres con VIH”, concluyó.