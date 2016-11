Defrauda UPAV a estudiantes

• Han pagado sus colegiaturas pero no están registrados oficialmente

Marlene Carranza.- Estudiantes y maestros de Huatusco se manifestaron en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), debido a que se percataron que existían irregularidades y a pesar de presentarse a las aulas y pagar lo correspondiente, no aparecían en el registro.

La maestra Fabiola Salvador explicó que los jóvenes estudiaban en el Centro para el Desarrollo y Asistencia Social, Cultural y Educativa (Cedasce), misma que creó el exrector de la UPAV Huatusco, Felipe Illesca; sin embargo hay estudiantes que no existen en los registros.

“Fueron defraudados, al ver la situación en Xalapa resulta que no existía nada, no existían pagos, no existían calificaciones, no existía nada. La mayoría de los alumnos no aparecían, algunos tienen calificaciones pero que no han pagado nada y otros de plano no aparecen”.

De acuerdo a la maestra, la escuela Cedasce, está adherida a la UPAV Huatusco y por lo tanto a la de Xalapa.

Sin embargo, el exrector de la UPAV Huatusco, Felipe Illesca no reportó lo correspondiente a la UPAV Xalapa.

Aunado a que los maestros tampoco recibían su pago puntual, pues no existían en la nómina.

“Pero existen pagos donde hay un sello de UPAV, por lo tanto tienen que tener conocimiento. De Felipe Illesca no sabemos nada. UPAV le daba documentos a Cedasce siempre y cuando cumpliera ciertos requisitos y ciertos pagos, lo cual no se dio porque los compañeros no aparecen aquí en el sistema”, detalló.

Por lo que señaló que denunciaron ante la Fiscalía de Huatusco, al exrector, a Cedasce y la UPAV Huatusco.

Resaltó que son alrededor de 400 alumnos de licenciaturas como criminología, derecho, inglés, arquitectura, entre otras, los que se ven afectados.

Después de la manifestación, fueron atendidos por autoridades quienes les dijeron que la UPAV Xalapa absorberá algunas cuestiones.

Como ejemplo indicó que aunque no aparece ningún pago en el caso de algunos alumnos, tendrán que presentar el comprobante para que la UPAV Xalapa lo valide.

Los estudiantes y maestros continuarán en manifestación hasta que se resuelva su situación académica.