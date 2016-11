Me obligaron a estar en la Secretaría del Trabajo

• No se le puede decir que no al Gobernador y por eso estoy aquí: Aguilera de Hombre

Magnolia Reyes Utrera.- Fernando Aguilera de Hombre, titular de la Secretaría del Trabajo Y Previsión Social (STPS) señaló que arribó a la administración estatal porque prácticamente le “pidieron” la posición que él tenía como consejero en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

Y es que durante la sesión de preguntas y respuestas, en la comparecencia que rindió ante diputados locales, el secretario de despacho fue cuestionado sobre los motivos del por qué aceptó el cargo de secretario del trabajo cuando sabía que sólo sería por unos meses y que con ello dejo el IVAI.

Ante lo cual señaló no estar conforme con todo lo que está pasando en la administración estatal, pero precisó que no se le puede decir “no” a un gobernador.

“Por qué llego o acepto, le voy a contestar francamente no le puedo decir no a un gobernador en su momento por eso estoy aquí. No me agrada mucho lo que está pasando alrededor de esta administración pero bueno ahí estoy, haciendo mi mejor esfuerzo y que mi trabajo hable por mí y no por toda una administración”.

“Yo no tengo ninguna relación con Gabriel Deantes, ni tengo ninguna relación con Javier Duarte, yo llego ahí porque se me pidió prácticamente la posición que yo tenía”, enfatizó.

Desempleo

Cuestionado sobre las cifras de desempleo en la entidad veracruzana, el funcionario estatal afirmó que existe una variación de cifras de acuerdo al Inegi y otras instancias; sin embargo, defendió que Veracruz se encuentra por debajo de la media nacional.

Por lo que comentó que en el caso de la entidad los problemas de desempleo así como en otras están vinculados a la crisis que se vive en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Empleo Temporal

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) atendió a 137 veracruzanos que fueron repatriados en el presente año, así lo dio a conocer Fernando Aguilera de Hombre titular de la dependencia estatal.

Durante su comparecencia en el Congreso del Estado, el funcionario estatal comentó que para dichas acciones destinaron recursos por el orden de los 293 mil pesos.

Sin embargo, destacó que como parte de los programas de Empleo Temporal fueron cerca de 2 mil jornaleros los que viajaron a Canadá para participar en estas actividades.

“En el programa de Trabajadores agrícolas Temporales a Canadá establecimos una alternativa de ocupación segura y redituable para mil 649 trabajadores agrícolas veracruzanos, trabajadores agrícolas veracruzanos que se trasladaron a las provincias de Alberta, Manitoba, Quebec y Saskatchewan”.

Para concluir señaló que todos los programas que se establecen para atender repatriados son puestos en marcha por la federación, por lo que los programas que se pongan en marcha con motivo de la próxima presidencia de Estados Unidos con Donald Trump, deberá estar preparados para atender los lineamientos que establezca el Gobierno Federal.