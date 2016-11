El “pero” a Winckler

• Salvador Muñoz

La designación como Visitador General de la Fiscalía de Jorge Winckler Ortiz puede mover a suspicacia, más cuando días antes se hablaba de “reunión en lo oscurito” entre el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, y “el aún Fiscal hasta el primero de diciembre”, Luis Ángel Bravo Contreras; pero lejos de todo “sospechosismo”, al final, no deja de ser un nombramiento de lo más “natural”, con o sin acuerdo de por medio, pues hay que recordar que se quiera o no, “el aún Fiscal hasta el primero de diciembre” no deja de ser una extensión de un Gobierno envuelto en el escándalo; luego entonces, en el ámbito de impartir justicia, ¿cómo tener confianza? ¡Poniéndole un marcador!

II

El concepto “marcador” no busca tener carga peyorativa, denostativa o parecida, sino simplemente es por la función que ejerce el Visitador, de acuerdo al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Fiscalía:

“La Visitaduría General es el órgano de control interno de la Fiscalía General, en lo que se refiere a las funciones que realicen sus servidores públicos (…)”, entre las que destacan la evaluación a unidades administrativas que integran la Fiscalía; emitir recomendaciones a sus servidores públicos, para subsanar deficiencias detectadas o para la práctica de diligencias que perfeccionen su actuación; vigilar que sus servidores públicos actúen con estricto respeto a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, honradez y profesionalismo, a fin de prevenir y combatir la corrupción; iniciar carpetas de investigación, cuando se detecten hechos posiblemente constitutivos de delito cometidos por servidores públicos de la misma, y perseguir el delito ante los tribunales competentes, entre otras atribuciones”… ¿ven? por eso digo que “el aún Fiscal hasta el primero de diciembre” se puso su propio “marcaje personal”.

III

¿No me cree? A ver… uno de los casos donde más injerencia tuvo “el aún Fiscal hasta el primero de diciembre”, Luis Ángel Bravo Contreras, fue en el atropellamiento y muerte de José Luis Burela López por Maryjose Gamboa Torales, a quien en ese entonces, como Procurador (2014), la acusó por homicidio culposo, aunque muchos abogaron en que cabía el homicidio imprudencial.

Y digo “Injerencia” porque dentro de los corrillos de Gobierno del Estado se dice que estuvo muy interesado en dicho caso.

¿Quién era el abogado de la en ese entonces directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Boca del Río? ¡Jorge Winckler Ortiz! En pocas palabras, ¿cómo poner dos “enemigos”, dos “contrincantes”, dos “adversarios” en un singular caso como fue el de Gamboa Torales, a “trabajar” juntos, de la mano, con un mismo fin, con un objetivo común, ¡claro! desde ángulos diferentes? es como si Bravo Contreras se hubiera creado su propio “Caballo de Troya”… creo que lo entendió muy bien y por eso anuncia su renuncia…

IV

Ahora, por más que le doy vueltas a eso de la renuncia de Luis Ángel Bravo Contreras para que asuma tal cargo Jorge Winckler Ortiz, no le veo por dónde, a menos que lo nombren ¿“encargado de despacho”? y con eso libraría las críticas que le hacen. ¿Cuáles? la “poca experiencia en asuntos de justicia”. ¿Será? ¡Perdón! Pero el señor, al menos en su cuenta de Twitter, se expone como Abogado postulante, consultor, Director de la Firma Legal Winckler Ortiz & Abogados SC, Master en Derecho Corporativo, profesor Universitario, y si a ello se le agrega que fue abogado de Maryjose Gamboa, y la percepción es que la defensa que hizo de la hoy diputada fue digna; y hay que citar también que tuvo en sus manos el caso de Daphne y los Porkys, es decir, dos sucesos que no han sido fáciles, tan así, que aún no concluyen… ah, y a ello vale la pena agregar que lo presumen como abogado de los Yunes…

Quizás el “Pero” que se le pueda poner a Winckler Ortiz está en el artículo 67 de la Constitución local, que reza:

“b) Para ser Fiscal General del Estado se requiere:

3. Poseer, al día de su designación, el título de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de cinco años, expedido por autoridad o institución mexicana legalmente facultada para ello”.

Y al menos, de acuerdo a la información que se ha dado, la expedición de su cédula 3810136 fue en el 2015… lo que, entonces, ser El Fiscal se ve lejos… . Afortunadamente, para ser “encargado de despacho” no creemos que sean tan estrictos… ¿o sí?

A partir del primero de diciembre, queda en manos del Congreso local sacar la lista de los diez candidatos a ocupar el cargo que, para no ser factor de división, deja Luis Ángel Bravo Contreras.

smcainito@gmail.com