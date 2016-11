Prepárense para ganar

• Los convocó a preparar un plan, que los nombres vendrán después

México, DF.- Al tomar la protesta a los integrantes del Consejo Político Nacional del PRI, Enrique Peña Nieto aseguró que en 2018 “estará en juego todo lo que hemos construido. Lo que está en juego no sólo es la Presidencia de la República; lo que está en juego es el futuro de México”, y enfatizó: “primero el plan, primero el programa, primero el proyecto, y después los nombres”.

Dejó claro que “no se trata de ganar sólo una elección. No se trata de ganar por ganar. Construir un país lleva décadas; derrumbarlo, toma unos cuantos días. Por eso queremos y trabajamos para ganar y para darle certidumbre y certeza al México del futuro”.

Tras destacar que “por convicción, el PRI construye, no destruye”, el Titular del Ejecutivo Federal afirmó que el PRI ganará en 2018 “para que los siguientes años sigan siendo de construcción y no de destrucción. El PRI ganará para no regresar a modelos obsoletos y caducos, para mantener la certidumbre y la estabilidad en México, para no retornar al estancamiento, y para que continúe el avance nacional.

Afirmó que la unidad nacional es lo más valioso que tenemos los mexicanos y es “lo que nos ha permitido hacer frente a los retos e impulsar grandes cambios”, por lo que convocó al priísmo del país: “en unidad, con las mejores propuestas, con candidatos arrojados y valientes, y con la mejor militancia, vamos por el triunfo en el año 2017 y en el año 2018”.

“Démosle a los ciudadanos razones y argumentos constructivos para respaldarnos. Evitemos la retórica destructiva que sólo divide a la sociedad”, enfatizó.

Indicó que, “allá afuera, habrá quienes cuestionen mi optimismo, nuestro optimismo y nuestra seguridad en el triunfo del PRI”.

“Cómo no habré de ser optimista, si conozco a mi Partido y he visto cómo se crece ante la adversidad. Cómo no ser optimista si he librado batallas al lado de nuestra militancia guerrera que nunca se da por vencida. Recordemos que luego de la elección del año 2000 nos condenaban a desaparecer, pero aquí estamos, sirviendo a México, desde la máxima responsabilidad”, subrayó.

Exhortó al priísmo nacional a no dejarse contagiar por los derrotistas, ni por quienes viven con dudas, esos mismos que en el pasado ya se han equivocado; “y menos por aquellas voces que intentan confundir y engañar por supuestos pactos sobre batallas electorales que habremos de librar”.

“Nada más falso que eso. Los priístas amamos a México, queremos a México y por eso vamos por todo y con todo para lograr que el PRI triunfe en las próximas elecciones”, destacó.

Señaló que a la dirigencia del Partido le corresponde “convocar y alistar, desde ahora, al gran ejército priísta. Hablo de los priístas de cada cuadra, de cada colonia, de cada sección, de cada comunidad y municipio. Hablo de todos los priístas que defienden con orgullo su militancia. Ahí está el corazón, el espíritu, la voz y los brazos del PRI”.

Los priístas tenemos el deber de imaginar, visualizar y definir las siguientes etapas de la vida nacional

El Presidente Peña Nieto aseguró que este “es el momento de armar la agenda para los próximos años”.

Los priístas, agregó, “tenemos el deber de imaginar, de visualizar y definir las siguientes etapas de la vida nacional. La propuesta de este Gobierno resultó de un ejercicio similar, que nos ha dado claridad de rumbo y disciplina en la ejecución”.

Por ello, añadió, “celebro que el Partido esté convocando a construir la próxima agenda de transformación que habrá de abanderar. Abramos las puertas a los ciudadanos, a las organizaciones de la sociedad civil, a los expertos y especialistas para construir esta agenda; que se escuchen todas las voces y se retomen las mejores ideas”.

“Dejemos para otros partidos las promociones anticipadas. México necesita una agenda para el futuro y el PRI, como lo ha hecho en diversos momentos de nuestra historia, será quien la lleve a cabo”, aseveró.

“Ajustemos, sí. Mejoremos, por supuesto. Pero nunca abandonemos nuestra identidad y lo que somos. Las grandes instituciones, las que perduran en el tiempo, son las que se mantienen fieles a sus principios y a sus valores.

El Primer Mandatario dijo que la realidad social, política, económica y cultural del mundo está cambiando. “Vivimos tiempos nuevos y retos inéditos para las democracias. En gran parte del mundo, las sociedades manifiestan insatisfacción. Millones de personas exigen ser incluidas y protegidas. Rechazan, sobre todo, la desigualdad”.

“Este descontento rápidamente se convierte en desconfianza en las autoridades, en las grandes empresas, en las instituciones. Todos estos factores están influyendo en las decisiones de los ciudadanos, a la hora de votar”, señaló.

Expresó que además de estos fenómenos globales, “tenemos que reconocer y responder a las condiciones de nuestro entorno nacional que nos exigen fortalecer la vigencia de nuestro Estado de Derecho”.

“Para ser la opción del electorado, el PRI y sus gobiernos debemos estar conscientes y atender estas realidades. Debemos también, como siempre lo ha hecho el PRI, recoger el mensaje de la ciudadanía en las urnas”, puntualizó.

En el PRI no tienen cabida ni la corrupción, ni el encubrimiento, y mucho menos la impunidad.

Indicó que “la elección de 2016, nos ha dado una gran lección, pero al mismo tiempo una gran oportunidad. Nos recuerda que nuestros gobiernos deben dar resultados concretos y positivos, que debemos mantener la unidad del partido en cada contienda electoral, y que debemos ser íntegros en el ejercicio del gobierno y de la representación popular”.

“Quienes llegaron a un puesto público a través del Partido y quebrantaron la ley, traicionan a los electores que confiaron en ellos, traicionan a la militancia priísta y traicionan al PRI. No debemos ser omisos frente a esos casos que indignan”, puntualizó.

Recordó que en este mismo lugar, en mayo de 2012, expresó claramente que “en el PRI, no tenían ni tienen cabida ni la corrupción, ni el encubrimiento, y mucho menos la impunidad. Pero tampoco podemos dejar que, por unos, se juzgue al PRI en su conjunto. Somos millones los priístas que trabajamos por México de manera responsable, comprometida y entregada”.

“Quienes dañan el prestigio de nuestro Partido, no merecen ser parte de él. Por eso, respaldo que al interior del Partido se luche contra la corrupción y se sancione a quienes han traicionado y lastimado a nuestro instituto político”, apuntó.

“Quienes hayan violado la ley, habrán de enfrentar las consecuencias de sus actos. La deshonestidad no encontrará espacio en el PRI del siglo XXI”, enfatizó.

Enrique Peña Nieto mencionó que en 2017 se renovarán las gubernaturas de Coahuila, el Estado de México y Nayarit; y habrá elecciones para elegir Ayuntamientos en Veracruz.

Manifestó su respaldo a la dirigencia del Partido rumbo a estas 4 importantes contiendas, y llamó a “redoblar esfuerzos, trabajar más, acercarnos a la gente y tocar puertas, todas las que sean necesarias”.

“Tenemos que trabajar para mantener y multiplicar nuestra base de militantes y simpatizantes. Esto exige que el Partido salga a las calles, que deje la comodidad del escritorio y que convenza a los electores”, refirió.

“Esa es la ruta; así de elemental y, al mismo tiempo, así de desafiante. El proyecto que propongamos, la cercanía con la gente, la entrega de nuestros candidatos y la unidad interna, serán la base del triunfo de nuestro Partido en 2017 y en 2018”, aseguró.

Soy un presidente, orgullosamente priísta

“Soy un Presidente orgullosamente priísta”, afirmó, y subrayó que conoce al PRI, lo ha vivido “y lo amo entrañablemente porque estoy convencido de que es el mejor Partido de México. No hay otro Partido tan completo y tan amplio en su expresión social, como lo es el PRI; no hay otro Partido cuyo rostro refleje la diversidad nacional”.

A diferencia de otros, el PRI jamás ha promovido loa división entre los mexicanos

Precisamente por nuestra expresión diversa, continuó, “el PRI, además de procurar su unidad partidista, vela también por la unidad nacional. A diferencia de otros, el PRI jamás ha promovido la división entre los mexicanos”.

Señaló que el PRI “es un Partido que actúa de manera responsable, con seriedad y profesionalismo. Somos un Partido que ofrece soluciones reales y posibles; nuestro compromiso es dar resultados”.

“El PRI es el Partido que ha acreditado capacidad para gobernar; experiencia acumulada; y logros transformadores. Hay que decirlo sin reparo ni presunción: el PRI es el partido que ha hecho historia”, subrayó.

“El PRI dio viabilidad y progreso a México durante el siglo XX. Y ahora, en el siglo XXI, el PRI sigue siendo factor de cambio, de evolución y de transformación nacional”, afirmó.

El Titular del Ejecutivo Federal dijo que desde su origen, la misión del PRI ha sido transformar a México. Hoy, las Reformas “se están llevando a la práctica; y no sólo eso, también hemos ampliado y mejorado los programas sociales y estamos construyendo grandes obras de infraestructura para todo el país”.

Refirió que “México es de los pocos países del mundo que están atendiendo las nuevas realidades con respuestas institucionales. Detrás de cada una de ellas, está el sello del PRI. Son resultados que dejan ver cómo el Gobierno de la República, de convicción priísta, le está cumpliendo a México”.

“De eso se trata el cambio estructural que hemos puesto en marcha: de ir adecuando nuestras instituciones, políticas y programas, a las necesidades de un nuevo México que está emergiendo. Este nuevo México aún está en construcción; y no nos podemos quedar a medio camino”, enfatizó.

Enrique Peña Nieto concluyó: “Este es el PRI que está de pie, que está creciendo; este es el PRI que con emoción está dispuesto a dar las siguientes batallas como militantes guerreros y resueltos a triunfar; que unido está resuelto a seguirle sirviendo, por muchos años, por mucho tiempo, a esta gran nación que nos cobija a todos, que es México”.