Dan entrada a amparo de Duarte

• A pesar de ello, sí podrá ser detenido por los delitos que le imputa la PGR

Carlos Hernández.- Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia de Veracruz, promovió un juicio de amparo para evitar ser detenido, alegando que cuenta con fuero constitucional, el cual y en caso de ser así, vence el próximo 30 de noviembre.

En ese sentido, un Juez federal dio entrada al amparo promovido por el mandatario con licencia de Veracruz.

Es decir, la solicitud de amparo fue concedida al mandatario veracruzano, siempre y cuando los delitos que se le imputan no sean graves, en caso contrario, será detenido y quedará a disposición para definir en qué cárcel permanecerá en tanto se resuelve en definitiva el juicio de amparo con la finalidad de evitar que se evada.

“Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa, a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición”, así lo determinó el juez federal del juzgado que le concede el amparo y será encarcelado en el lugar que éste señale, lo cual no implica la suspensión del juicio por los cargos que le ha imputado la PGR.

En ese sentido, el Juez de amparo no ha definido si Javier Duarte es responsable de algún delito, ni tampoco de las acusaciones que pesan en su contra, toda vez que el gobernador con licencia de Veracruz no explicó qué delitos se le imputan.

La orden de aprehensión en contra de Duarte de Ochoa fue solicitada por la Procuraduría General de la República.

Javier Duarte de Ochoa es señalado por la presunción de los delitos de delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita, por lo cual la PGR ha ofrecido quince millones de pesos a quien coadyuve a la captura del mandatario estatal con licencia.

El segundo considerando de esta suspensión de amparo, señala que las acusaciones que existen en su contra no implican prisión oficiosa (es decir no son consideradas graves), la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, “pero el juzgado implementará medidas para que no se evada el inculpado”, se lee en el documento.