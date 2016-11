CDE del PRI, ¡secuestrado!

• Salvador Muñoz

Para los observadores, el CDE del PRI en Veracruz dejó de ser tal y no precisamente tras la derrota del cinco de junio… después de la ratificación de Amadeo Flores Espinosa como dirigente del tricolor, se muestra un escenario que lejos está de aprovechar la oportunidad que tiene el partido para reconformarse, sacudirse viejos vicios, viejas mañas, viejas costumbres, porque todo indica que la cerca que se puso al edificio de Ruiz Cortines y Francisco Moreno, no fue para su protección, sino para su secuestro.

II

Algo no cuadra en el PRI de Amadeo Flores Espinosa, y no es porque haya circulado en redes una carta de empleados del partido a quienes se les adeuda la primera quincena de noviembre… dicen que en la CNC, el adeudo del Revolucionario es de ocho quincenas… no me crean, pero cuentan que Érika Ayala tuvo que apechugar de su bolsillo para el pago de trabajadores de la CNOP porque igual, en el PRI nomás no fluye para los salarios.

Lo curioso es que, de acuerdo a lo manifestado por ese documento de los empleados del PRI, es que son “los altos mandos quienes puntualmente reciben su pago, justificando que son los que mueven los hilos”, pero a los que “no somos grillos, a los que tenemos que alimentar a nuestra familia, a los que tenemos que pagar servicios básicos como agua, luz, gas y renta; a los que ya ni siquiera nos alcanza con 9 pesos para subirnos al transporte público, algunos ya no tenemos ni para desayunar”, no les llega el pago.

Algo no cuadra en el PRI, es cierto… además de la terrible situación por la que atraviesan inmerecidamente estos trabajadores, algo no cuadra.

III

Al PRI de plano hay algo que no le cuadra… más cuando de repente, resurge Generación Revolucionaria, que a todas luces tiene la intención de promover a Héctor Yunes Landa y de refilón, nos llevaría a cuestionar el interés del delegado de la Secretaría de Gobernación en Veracruz, Ángel Isaac Ochoa Pérez (el creador de esta organización que curiosamente revivió en Veracruz con su arribo) por intentar meter mano en el proceso electoral que se avecina… o en una de ésas, dándole el beneficio de la duda, preguntarse entonces, qué pitos quiere tocar el delegado de Sagarpa en Veracruz, Octavio Legarreta Guerrero, cuando triangula con Héctor Yunes Landa, la entrega de recursos a los campesinos a través de Edgar Díaz Fuentes, ese exdiputado que jamás pasó a Tribuna pero sí organizó plantones y marchas. ¿Y Amadeo, qué? ¡Aquí le va!:

IV

Y no cuadra cuando circula por las redes un mensaje que se pone tal cual: “Mañana 7 pm, en el CDE del PRI, en lo oscurito y sin previa convocatoria, el PRI de la post-vejez de Amadeo Flores Espinosa y Héctor Yunes, harán el cambio de los consejeros políticos para armar un consejo a su modo y que les apruebe todas las irregularidades que seguramente cometerán camino a las elecciones municipales…”

El asunto de este comentario es cuando sale a relucir de nuevo el nombre de Héctor Yunes Landa. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que aun con la derrota sufrida en la pasada contienda electoral, el choleño persiste en ser él otra vez, el candidato del PRI en el 2018, dejando a un lado el pacto de Caballeros hecho con el otro senador, Pepe Yunes Zorrilla.

¿Y qué tiene que ver con Amadeo Flores Espinosa? El súbito interés por ser candidato a Senador, cosa en la que está en su legítimo derecho, salvo cuando, como se decía al principio de esta opinión, que la cerca que rodea al edificio de Ruiz Cortines y Francisco Moreno no es para proteger las instalaciones, sino más bien para secuestrar al partido por dos grupos: Vía Veracruzana y Alianza Generacional, teniendo como ariete a Generación Revolucionaria, trabajando más por sus intereses personales que por el partido… al tiempo.

smcainito@gmail.com