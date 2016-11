Encuestas pueden tener errores, reconoce Margarita Zavala

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A pesar de que calificó a las encuestas como una fotografía del momento donde algunas la ponen a la cabeza de las preferencias, la aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la candidatura presidencial, Margarita Zavala, reconoció que esas mediciones pueden tener errores.

En entrevista, previo a la inauguración del foro de Voces y Expectativas sobre Seguridad y Estado de Derecho, la panista sostuvo que a las encuestas que la colocan en las preferencias no les da mayor dimensión y sigue comprometida con los ciudadanos.

“Las encuestas son una fotografía y sobre eso seguimos, creo que hay una manera de interpretarlas, es posible que éstas tengan algunos errores, para mí es una fotografía, no les he dado, yo especialmente, no les he dado más que esa dimensión y me obligan a comprometerme con los ciudadanos”, dijo.

Sobre el tema del triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, Margarita Zavala llamó a tener firmeza en la negociación y no paralizarse, “por lo que más allá de solidarizarse con los migrantes mexicanos se deben dar mayores recursos a los consulados y una red de abogados que permitan demostrar la aportación que millones de connacionales hacen a esa nación”.

“A mí me preocupa la percepción que tenemos todos los mexicanos de una parálisis un poco provocada por el miedo o por la sumisión, frente a Trump no puede haber paralización, ni puede haber sumisión, sino negociación, firmeza y fortaleza, tiene que ir en todos los sentidos: primero solidaridad con los migrantes mexicanos que viven ahí y la expresión de solidaridad no sólo es mensaje, sino revisar presupuesto en todos los consulados.

“En cuestión de economía, en cuestión de comercio sí es preocupante no sentir unas medidas preparatorias en términos de capacitación de lo que es el Tratado de Libre Comercio porque ya sabíamos que eventualmente podría pasar eso en cualquiera de los dos candidatos y que tiene que ver no sólo con una revisión de quienes hicieron el tratado y saben en dónde están las debilidades y cuál fue la palabra de Estados Unidos y Canadá y presentarnos firmemente en las relaciones bilaterales y trilaterales”, expresó.