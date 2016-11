“¡Se prende la mecha!”

• Empresarios se suman a propuesta de maestros de no dejar tomar posesión a Yunes

• Alrededor de 250 familias a punto de quedar en la calle

Marlene Carranza.- Alrededor de 250 familias están a punto de “quedar en la calle”, pues Gobierno del Estado no ha pagado los adeudos que mantiene con los empresarios.

Los afectados esperan el pago aproximado de 100 millones de pesos para 15 empresas que prestaron sus servicios a Gobierno del Estado.

“Tenemos empresas de varios años a quienes no se les ha cubierto sus adeudos. Empresas colapsadas que están en quiebra”, indicó el presidente de Canacintra delegación Xalapa, Antonio Pino Aguilar.

Es por este motivo que empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Xalapa y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Poza Rica, se manifestaron con un bloqueo en Avenida Xalapa, Ruiz Cortines y Lázaro Cárdenas.

Al solicitar diálogo con el gobernador del estado, Flavino Ríos Alvarado, exigieron el pago inmediato del adeudo pues de lo contrario continuarán con los bloqueos de manera indefinida.

De igual forma, igual que los docentes, advirtieron que en caso de no recibir el pago de los adeudos, impedirán la toma de protesta del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares.

“No nos vamos a quitar hasta que nos paguen”, amagó.

Pasadas las 15:00 horas, los empresarios se unieron con los docentes que se manifestaron en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y amagaron con quemar maquinaria en caso de no recibir sus pagos pendientes.

Inocencio Yánez:

Tomarían priístas el palacio

• Si antes del 29 no les pagan, 60 alcaldes harán los mismo que panistas

Gisela Uscanga.- Si antes del 29 de noviembre no se han liquidado los recursos que mantiene el gobierno estatal con ayuntamientos, al menos 60 alcaldes, en su mayoría priístas, han pactado para esa fecha tomar de nuevo el Palacio de Gobierno, el Legislativo y otras, dijo el ex priísta y ex presidente de la Fundación Colosio en Veracruz, Inocencio Yánez Vicencio.

Igualmente advirtió que el gobernador electo Miguel A. Yunes Linares abrió la puerta para que bajo su mandato, diversas organizaciones tomen el Palacio de Gobierno, al avalar el movimiento de los alcaldes panistas y perredistas que tomaron el Palacio y la Casa Veracruz.

En entrevista telefónica, narró que ha conversado con presidentes municipales de la zona Norte, “y me han dicho que tienen pactado para el 29 de noviembre tomar el Palacio de Gobierno y Legislativo, Judicial para impedir la toma de posesión del gobernador electo Miguel A. Yunes Linares, por el tema de los adeudos”.

Dijo que son al menos 60 munícipes en su mayoría del PRI que tienen pensado “tomar en serio las instituciones más importantes del Estado así como edificios claves, ubicados en la Capital del Estado”.

Agregó que también hay algunos alcaldes panistas que se unirán a dicho movimiento, “pues también quieren sus recursos y están decididos a todo para pelear un dinero que les pertenece”.

No obstante, Yánez Vicencio hace una observación a Yunes Linares.

“Si bien es correcto lo que dijo Miguel Ángel (Yunes Linares) que es una causa justa el movimiento de alcaldes que tomaron el Palacio de Gobierno y Casa Veracruz por varios días”.

“Mal estuvo decir que él justificaba y apoyaba que estuvieran en el Palacio, pues esto abrió la puerta para que otras organizaciones como los 400 Pueblos, Mopi, Antorcha Campesina y alcaldes, dio la venia, la autorización, legitimó para que a partir del primero de diciembre ellos tomen las instituciones”, explicó.

Agregó que una cosa es el reclamo que es justo y, otra es tomar acciones que han puesto en gran riesgo la vida institucional de Veracruz.

“Lo que queremos los veracruzanos es que todos los conflictos y controversias se diriman en los tribunales y no se vaya a la justicia de mano propia que hoy es alentada por el propio Miguel A. Yunes, poniendo en riesgo al Estado. Ya vimos que está muy violenta la vida institucional y estos edificios políticamente hablando se pueden caer”, concluyó el expresidente de la Fundación Colosio en Veracruz.