Benítez, mentiroso profesional

• Es falso que yo aparezca en alguna de las 61 denuncias como dijo

• El Secretario no es responsable del desfalco, pero asume el papel de tapadera

Hilda Hermida Delgado.- Al rechazar que exista una sola observación en el manejo de recursos públicos en la cuenta del 2014, como acusó el actual titular de la SSA, Fernando Benítez Obeso, el extitular de la dependencia, Juan Antonio Nemi Dib, lo calificó como un mentiroso profesional.

El actual secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública señaló que siempre pensó que Benítez Obeso actuaba por ingenuidad y falta de experiencia, pero tras la comparencencia comprobó que miente profesionalmente.

Cuestionado sobre las observaciones hechas a su gestión, afirmó que es parte de una mentira, toda vez que él no aparece en ninguna de las 61 denuncias que la Procuraduría General de la República evalúa.

“Yo no he sido citado por ninguna autoridad, la Fiscalía General del Estado no me ha convocado, no he sido requerido por ningún procedimiento. Después de que yo salí de SESVER, a mí y a mis compañeros nos hicieron 26 auditorías, en ninguna hay daño patrimonial, responsabilidades ni recomendaciones”.

De igual forma, recordó que Benítez Obeso afirmó ante los integrantes de la Comisión Permanente de Salud, que había una disponibilidad de 4 mil 400 millones de pesos en Servicios de Salud de Veracruz para la adquisición de medicamentos, lo cual sólo existe en su imaginación.

“SESVER jamás ha tenido esa cantidad de dinero para comprar medicina y dice que soy responsable de un subejercicio de 2 mil 400 millones de pesos, eso es una torpeza y un afán de engañar de la manera más burda, no puede ser al no tener el dinero, se trata de recursos que indebidamente la Sefiplan retuvo, no sólo del recurso de medicamento, sino de todo el recurso estatal y federal”.

En ese sentido, agregó que Fernando Benítez Obeso fue denunciado por el secretario Federal de Salud, José Narro, y ayer mismo reconoció que hay 14 denuncias por parte de la Federación.

Lo más triste, expresó, es que el exdirector del Centro de Especialidades Médicas ni siquiera es el responsable del saqueo en Salud, sólo está tratando de tapar “al ladrón de Ricardo Sandoval y a Luisa Ángela Soto, ha escogido el papel más penoso, que es el de tapadera”.

En ese sentido, recordó que el exdirector de Administración de Sesver, Ricardo Sandoval, está amparado para evitar ser detenido por varias denuncias penales, mientras que la secretaria general del sindicato mayoritario de Salud está amparada por el fuero constitucional al ser diputada plurinominal.