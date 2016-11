De impuestos saldrá la quincena

• El dinero fresco se dispersa a ayuntamientos; lo atrasado no se podrá pagar

Gisela Uscanga.- El gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, dijo que todo lo recaudado por concepto de impuestos será para el pago de sueldos; empero, volvió a reconocer que a los ayuntamientos no se les podrá pagar los adeudos de participaciones federales.

Entrevistado por el periodista Ciro Gómez Leyva, el mandatario veracruzano expresó que este martes estaría en reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, reunión en donde estará presente también el gobernador electo, Miguel A. Yunes Linares.

“El presidente Peña Nieto instruyó al secretario de Gobernación, Osorio Chong, que nos instalaran una mesa de trabajo en Hacienda, tanto al gobernador actual como al que entrega el 1 de diciembre y su equipo de transición de la Secretaría de Hacienda. Vamos a ver en qué nos puede acompañar el gobierno federal para resolver los problemas que son económicos”.

En cuanto hace a pagos pendientes, comentó que existen algunos con los maestros, como son recategorizaciones, algunos retroactivos de incrementos salariales que se dan en el año, “son pagos en diciembre, pero lo están exigiendo en noviembre y tenemos que ver la forma de solucionarlo”.

“Me toca el pago de la quincena número 22 del 30 de noviembre (…), yo creo vamos a salir bien, estamos haciendo un gran esfuerzo económico, tenemos una recaudación importante en el Estado y obviamente toda esa recaudación será única y exclusivamente para el pago de nómina”, puntualizó.

Respecto al adeudo con ayuntamientos, comentó que los recursos que están llegando de participaciones federales se están dispersando directamente a los ayuntamientos, “lo atrasado no se va a poder pagar, la verdad. Ya lo saben y lo hemos comentado con ellos. No es por falta de voluntad política ni porque no queramos, realmente no podemos. Eso será tema del próximo gobierno”, expuso.

Finalmente, Ríos Alvarado reconoció que no hay dinero en las arcas estatales, “tenemos que mantener la seguridad pública tanto en el Norte y Sur del Estado, seguir trabajando con el gobierno federal en eso para que cambien la percepción de los veracruzanos y mantener la normalidad y tranquilidad política para que la transición se dé en buenos términos”, acotó.