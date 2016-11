No permitiré que reduzcan vigilancia

• Le daremos gasolina y otros apoyos a la SSP, pero no puede dejar de patrullar

Francisco Guevara Méndez.- Será el 15 de diciembre cuando el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, rinda su 3er Informe de trabajo. Aseguró que será un evento austero y utilizará el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), inmueble del ayuntamiento de Xalapa.

“Creemos que será un informe que no tan sólo hable de los logros y resultados del 2016, sino que también informaremos a la sociedad lo que se ha hecho en estos tres años de gobierno y de resultados. Será austero y sencillo”.

Recalcó que la intención no es utilizar los recursos del erario público para promover la imagen del gobernante en turno, sino será apegado a los datos duros para transparentar las acciones.

En otro tema, Zúñiga Martínez consideró que la falta de recursos no debe ser un pretexto para dejar de brindar seguridad a los ciudadanos.

Señaló que la falta de armamento y combustibles no debe ser motivo para que los cuerpos de seguridad dejen de cumplir con su deber.

Dijo que como Presidente Municipal de esta Capital está en la mejor disposición de colaborar con la Secretaría de Seguridad Pública, por ello ya intervino en esta situación y ha ofrecido ayuda a Seguridad Pública para que no decaiga la seguridad en Xalapa.

“Ya le estoy ofreciendo a la Secretaría de Seguridad Pública un esquema que nos permita apoyar en la medida de nuestras posibilidades, a Seguridad Pública para que no decaiga la vigilancia en Xalapa, ésa es una responsabilidad de todos. Este espectro de que las patrullas no acuden por falta de gasolina o diesel no puede ser, el ayuntamiento está dispuesto, aún con lo precario de la situación, a hacer un gran esfuerzo para que no se deje de patrullar la ciudad”, indicó.

Opinó que en este tema no se debe bajar la guardia. “Me parece que en Xalapa todavía hay muchos pendientes por hacer en materia de seguridad pública. Xalapa no va a permitir durante mi mandato que haya desinterés o incapacidad para cubrir por lo menos con la vigilancia de seguridad que merecemos”, concluyó.