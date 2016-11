Rebasada la STPSyP

• Se dejarán pendientes cerca de 250 tomas de nota

Hilda Hermida Delgado.- El secretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad, dejará pendiente alrededor de 250 tomas de nota, el personal ha sido rebasado por esta demanda, señaló el titular, Fernando Aguilera de Hombre.

Entrevistado tras la liberación de las instalaciones de la dependencia, explicó que cuando llegó a la secretaría el rezago era de cerca de 800 solicitudes, es decir, se avanzó en unas 550 de junio a la fecha.

“El rezago aquí era bastante considerable y estoy sacando prioridades; tenemos un cúmulo de solicitudes, pero a veces las personas interesadas no vienen a mover sus asuntos. Hay algunos a los que les faltó algún requisito o porque tenían que solventar alguna observación, pero si no vienen no puedo sacarlos”.

En ese sentido, el funcionario estatal indicó que es materialmente imposible acabar con el rezago por la falta de personal y la falta de tiempo que tiene esta dependencia.

En otro tema, reconoció que a ocho días de concluir su administración, la dependencia a su cargo mantiene un pasivo de por lo menos 5 millones de pesos con proveedores, pues no se han pagado las rentas de algunos edificios en donde se albergan las Juntas de Conciliación y Arbitraje, además de que se adeuda el pago de juicios laborales.