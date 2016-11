Seguirá preso el “Porky” de Madrid

• El delito que se le imputa a Diego Cruz no le permite obtener su libertad: Abogado

Ricardo Chua Agama, Veracruz, Ver.- No está en riesgo el proceso de extradición de Diego Cruz Alonso ni será puesto en libertad por el amparo que el juez Tercero de Distrito con residencia en Boca del Río le concedió la semana pasada.

Jorge Winckler Ortiz, abogado defensor de Daphne Fernández, joven abusada sexualmente en enero del 2015 por un grupo de chicos de la alta sociedad veracruzana conocidos como “Los Porkys”, afirmó que el delito que se le imputa a Diego Cruz Alonso está totalmente acreditado.

El litigante explicó que en la sentencia el juez nunca dice que no existe delito, por lo cual, esto no quiere decir que a los jóvenes señalados se les haya absuelto de los cargos, tras quedar evidenciadas discrepancias en las declaraciones de testigos.

“Lean la sentencia, el juez federal nunca dice que no hay delito; para no vulnerar derecho ordena que se valoren pruebas de los testigos en relación con la discrepancia. El delito se sustenta en señalamiento de la niña, prueba pericial que indica que sí hubo violación y en los demás delitos que lo concatena; lo que dice es cómo se llevan a la niña y cómo la recogen, este dicho no influye en el asunto”, expresó.

Es de recordar que Cruz Alonso fue detenido el 10 de julio en Madrid, pero en medio del proceso de extradición hacia México, el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Veracruz le concedió un amparo el pasado 16 de noviembre.

Cabe considerar que el abogado de la familia Fernández tiene la posibilidad de solicitar un recurso de revisión a un tribunal colegiado en materia penal con la finalidad de que ordene la modificación de la sentencia del juez Tercero de Distrito.