Tomen casas de funcionarios

Gisela Uscanga.- Las más de 1500 empresas ubicadas en el centro de la ciudad de Xalapa adheridas a Activación Empresarial para los Centros Históricos de la República Mexicana, exhortaron a las agrupaciones de manifestantes a cambiar su estrategia. En lugar de bloquear avenidas, calles y carreteras, vayan a sitiar las casas de los exfuncionarios y funcionarios y exdiputados, por ser los verdaderos culpables de la situación económica y social que vive Veracruz.

En entrevista con el presidente de dicha agrupación empresarial, José Rogelio Ibáñez Espinosa, aseveró que a la ciudadanía en general le parece una estrategia equivocada lo que hacen los grupos al bloquear las calles de la ciudad, pues en realidad esa acción no soluciona nada a los grupos manifestantes.

“Yo no sé a quién benefician estos bloqueos, se observa ya una obsesión por hacerse notar bloqueando alguna arteria. Si en su momento la ciudadanía en general veía una acción justa la manifestación de inconformidad bloqueando algunas calles de manera momentánea, ahora causa indignación ver a los grupos bloquear todo el día casi todos los días de la semana las calles en cualquier punto de la ciudad”, dijo.

Refirió el entrevistado que los líderes de estos grupos no toman en cuenta la gravedad de sus acciones, ya que ponen en riesgo la vida de las personas que necesitan ser trasladadas a los hospitales de los distintos puntos de la ciudad, “los retrasos que ocasionan a las personas que viven de su trabajo, los estudiantes que sí quieren estudiar, las pérdidas económicas que provocan a los micro y pequeños comerciantes que van al día con sus gastos y en general a toda la población”, expuso.

Agregó: “Ojalá que el enfermo que traslada la ambulancia y no puede pasar no sea familiar de alguno de esos líderes que ordenan bloquear las calles, ojalá que el trabajador que pierde su empleo por tantos retrasos provocados por los bloqueos, el estudiante que reprobó porque no pudo llegar a tiempo al examen, que el pequeño comerciante que tuvo que cerrar por no tener suficiente ingreso para sus gastos, no sea familiar de alguno de los que ordenan el bloqueo de calles, porque entonces y hasta entonces entenderán (si es que tienen esa capacidad) todo el daño que están haciendo”, afirmó.

El líder empresarial exhortó a los grupos manifestantes a solucionar sus demandas por la vía de la legalidad haciendo valer sus derechos.

“Todavía quedamos algunos que estamos convencidos que su reclamo es justo pero cambien su forma de protestar por el bien de todos. Señores paristas, empleados afectados por la falta de pagos del gobierno del Estado de Veracruz, les pedimos de la manera más atenta no más bloqueos”, manifestó.

Es más, sugieren empresarios cambien su estrategia de manifestarse.

“Son los funcionarios y exfuncionarios los culpables de esta terrible situación, no la sociedad, ni los vecinos ni las familias. Deberían sitiar en sus domicilios particulares a exdiputados, a los actuales y pasados funcionarios que callaron o fueron cómplices. Tomen Palacio de Gobierno, casa Veracruz, finanzas, paralicen al gobierno pero no a la ciudadanía, la población también somos víctimas de estas ratas. Por favor, no se conviertan en factores de una mayor desolación, frustración y desánimo de la población”, finalizó Ibáñez Espinosa.