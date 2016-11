Fepade va tras Duarte

• Hay dos investigaciones abiertas por delitos electorales: Santiago Nieto

Gisela Uscanga.- El fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que en la dependencia tienen abiertas dos investigaciones que involucran al gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa, por delitos electorales. La primera por obstaculización del adecuado ejercicio de la función electoral y la segunda por peculado electoral

Informó que Veracruz es de las entidades federativas como mayor incidencia delictiva electoral y fue precisamente entre los años de 2011 y 2016 cuando se incrementaron las conductas delictivas en dicha materia en todos los niveles.

“En Veracruz tenemos peculado electoral, tenemos también obstaculización del funcionamiento de los órganos electorales, conductas delictivas denunciadas, relacionadas con condicionamiento de programas sociales y compra de votos y lo que se conoce técnicamente como domicilio irregular, que se ha denominado como turismo electoral, es decir movilizaciones masivas de personas de un municipio a otros, de un estado a otro para efecto de participar en los procesos electorales de esos espacios geográficos”.

Lo anterior lo dio a conocer en entrevista MVS con Luis Cárdenas la mañana de este lunes.

Y es que este fin de semana la Fepade dio a conocer en rueda de prensa que consignó a ocho servidores públicos veracruzanos ante el juez de distrito del estado de Veracruz y se liberaran las órdenes de aprensión en contra de ocho servidores públicos (dos exsecretarios de estado, un presidente municipal, una regidora y otros funcionarios públicos), tres de ellas se coordinaron con la Policía Federal, por los delitos de peculado electoral, el uso, destino de bienes y servicios a favor de un partido político y candidato y, el condicionamiento de programas sociales.

“Para las elecciones electorales de 2013 la Sedesol tanto del orden federal como estatal, dieron de baja a beneficiarios de los programa sociales que no eran afines a Duarte (de Ochoa) o simpatizantes del PRI y en apoyo de los candidatos (del PRI) que el señor Duarte les había instruido”.

Sus delitos no son graves. La pena es de 2 a 6 años de prisión.

Las otras órdenes de aprensión giradas por delitos electorales son en contra del exdelegado de Sedesol federal y extitular de Sedesol estatal, Ranulfo Márquez Hernández; el exalcalde de Boca del Río y ex Secretario de Finanzas y Planeación, Salvador Manzur Díaz, así como el exsecretario de Salud, Pablo Anaya Rivera; así como en contra de Anselmo Estandía, Felipe Sosa, Graciela Tejeda, César Augusto Perdomo Buen Rostro y Enrique Mariano Molina Ramírez.

Respecto a la situación legal de los citados servidores públicos, Nieto Castillo refirió que serán juzgados con el antiguo sistema de justicia penal y no el actual (juicios orales), no obstante en los dos sistemas los delitos electorales no son considerados como graves y las sanaciones que se alcanza son de 2 a 6 años de prisión.

“Los delitos electorales tanto en el viejo sistema como en el sistema de justicia penal procesal acusatorio no son graves, lo cual implica en el viejo sistema pueden obtener libertad condicional y en el viejo sistema no existe detención preventiva oficiosa; nos hemos opuestos para que no se otorgue el beneficio de libertad condicional, pues se están juzgando bajo el viejo sistema penal.

“La pena es de 2 a 6 años, pueden enfrentar el proceso penal en libertad, pero lo relevante es señalar que la justicia penal electoral trabaja de manera imparcial, sin filias y fobias.

“Por eso es importante discutir de manera pública la necesidad de que algunos artículos penales tengan reformar para efecto de que se sancione como conducta delictiva grave este tipo de actividades, sobre todo en este tipo de casos, que son servidores públicos con una posición privilegiada”, dijo.

Finalmente recordó que desde el 2015 la Fepade había girado la orden de aprensión pero se les negó y fue hasta este 2016, cuando pudieron proceder de manera legal

“Por parte del juez de distrito nos pidió más pruebas complementarias, se hizo, se volvieron a consignar y nos liberaron las órdenes de aprensión en contra de los ochos funcionarios públicos y; si en las declaraciones que en este momento se obtengan hay información que pueda involucrar al señor Duarte seguiríamos la investigación en su contra”.