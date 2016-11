Ciudadanos deben 25 mil pesos cada uno

• El PVD de Duarte fue reconocido por la ONU, pero no cumplió nada: Vela

• La mala administración provocó un retraso de 40 años: Empresarios

Gisela Uscanga.- Muy equivocado está el actual Secretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez cuando dice que la deuda pública por habitante de su estado es mayor que la deuda pública por habitante de Veracruz.

Según el servidor público, cada veracruzano debe 5 mil 621 pesos, mientras que los chihuahuenses deben 11 mil 308 pesos; empero, con la actualización de la deuda que asciende a poco más de 180 mil mdp, cada habitante de Veracruz debe al día 25 mil pesos, afirmó el investigador de la UV, Rafael Vela Martínez.

Un Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2010-2016 del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que le valió el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el noble enfoque de mejoramiento de la calidad de vida y de un combate frontal a la pobreza, como afirmó el jefe de la Oficina del Programa de Gobierno, Fabricio Aguilar Sánchez; su único resultado fue mayor pobreza y un retraso de al menos 20 años en infraestructura tan sólo en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa y otros 20 con el gobierno del Fidel Herrera Beltrán, afirman los empresarios del ramo de la construcción, Augusto Zamora Lara y Rafael Núñez Landa.

Mientras Aguilar Sánchez asevera que el PVD de Duarte de Ochoa se cumplió en un 80%, el análisis minucioso de éste por parte de Vela Martínez, declara que no se cumplió ni el 20%.

“De 76 programas que comprende el PVD 44 de ellos no cumplieron con los indicadores establecidos; es decir, el 57.8% de los programas no se cumplieron teniendo un presupuesto de 24 mil 333 mdp”, expuso el catedrático.

Dicho de otra forma, el Plan jamás pudo lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) que colocara a Veracruz entre los estados más competitivos.

El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador de crecimiento económico y si se mantiene un crecimiento sostenido en el tiempo, es sinónimo de desarrollo. Mientras a nivel nacional el PIB creció cada año 2.9% el de Veracruz fue de 1.6%. Para el 2015 fue de menos 0.% y para el 2016 hubo un decremento de -3%. (Según fuentes del Inegi)

Fuentes de Conapo Veracruz presenta un grado de marginación denominado como “muy alto”, sólo por arriba de los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Es decir de los 32 estados que integran el país, Veracruz ocupa el lugar 29 de entre los más marginados.

El PVD de JDO hasta reconocimiento de la ONU tuvo

El del jefe de la Oficina del Programa de Gobierno, Fabricio Aguilar Sánchez recordó que al ser presentado el PVD 2010-2016, del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, recibió el reconocimiento y aval internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), por ser un proyecto noble y enfocado a mejorar la calidad de vida de las y los veracruzanos.

No obstante, a tan sólo un par de semanas de concluir la gestión, reconoce que a mitad del sexenio lo intereses se desviaron y varios programas definidos para su puesta en marcha en los seis años no se llevaron a cabo por la falta de recursos.

Aún así, asevera el servidor público que el balance actual del Plan es que se cumplió en un 80 por ciento, en áreas prioritarias como Salud, Educación y Seguridad; aunque hay, dijo, cierta complejidad en temas de infraestructura que no se pudieron cumplir.

Otro programa que no se llevó a cabo fue el de asistencia social “Adelante”, que fuera anunciado como la bandera del gobierno duartista, “se vio limitado también por las circunstancias económicas, por lo que prácticamente desde 2014 dejó de operar.

-¿Adelante, fracasó por la falta de recursos?, se le cuestionó.

– Sí, en muchos aspectos fue por eso, el tema de la falta de recursos fue lo que frenó en mucho el trabajo proyectado. En los primeros tres años se tuvieron muy buenos resultados, después se vino el freno total”.

Refirió el Jefe de Oficina del Programa de Gobierno, que pese a que no se logró el 100 por ciento del trabajo establecido, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2010-2016 sí permitió generar las condiciones para una mejor vida a quienes habitan en Veracruz.

El PVD no se cumplió ni en un 20 por ciento: Vela

No obstante, el investigador del Instituto de Investigación Económico y Sociales de la UV, Rafael Vela Martínez, tras un análisis minucioso del mismo considera que del PVD no se hizo ni un 20 por ciento.

La justificación por parte de Fabricio Aguilar de que fue la falta de recursos la que detuvo la realización de programas no es verdad, pues a decir del académico en la administración del exgobernador Javier Duarte, hubo más dinero disponible que en la historia de cualquier otra administración estatal.

“Javier Duarte tuvo a su disposición miles de millones de pesos cada año, por el aumento de las participaciones federales. En el 2010, fue de 70 mil mdp; en 2011, 77 mil 950; en el 2015 rebasó los 100 mil mdp y para el 2016 98 mil mdp.

“El gobierno de Duarte año con año, entre el 2010 y 2016 dispuso de más de 10 mil mdp anuales. Con estos recursos era suficiente para haber pagado la deuda que le había heredado Fidel Herrera de 45 mil mdp”, explicó.

Agregó que si se quisiera pagar la deuda que hoy arrastra Veracruz de más de 180 mil mdp, los veracruzanos tendríamos que pagar 25 mil pesos, “los niños que nazcan en la entidad nacen con una deuda bajo el brazo de 25 mil pesos”.

El programa de asistencia social y combate a pobreza “Adelante” jamás logró reducir la pobreza al 50% como lo había prometido el exmandatario, por el contrario, aumentó. Para el 2014 la pobreza extrema representaba el 17.2% de la población.

“La población del estado de Veracruz es de 8 millones 112 mil 505 personas, de este total 4 millones 634 mil 200 personas están en condiciones de pobreza. 1 millón 370 mil personas no tienen qué comer todos los días y viven en condiciones de extrema pobreza, es decir, se quedan con hambre”, dijo el investigador.

Salud es otro tema negro en la administración duartista. En Veracruz, 1 millón 736 mil personas no tienen acceso a los servicios de salud.

“La Infraestructura en salud, las administraciones estatales han dejado inconclusas una gran cantidad de obras, hospitales, clínicas, centros de salud entre otros. Los hospitales que se iniciaron en la administración fidelista y se supone se concluirían en la duartista quedaron abandonados como son: La torre pediátrica de Veracruz, el Hospital de Nautla, Hospital Bicentenario de Papantla, el Hospital de Naranjos y el Naval de Coatzacoalcos”, citó.

Igualmente, destacó que los proyectos carreteros estratégicos para detonar el crecimiento y el desarrollo del estado ni se iniciaron ni se concluyeron.

Algunos de estos son: El distribuidor vial de Ixtaczoquitlán; el túnel Sumergido en Coatzacoalcos; el puente Santa María Tetetla, en el municipio de Jalcomulco; la autopista Córdoba-Xalapa, en los municipios de Xalapa, Córdoba y Cuitláhuac con una longitud de 150 kilómetros; autopista Tuxpan-Tampico y Libramiento de Tuxpan, en el municipio de Tuxpan, con una longitud de 180 kilómetros.

“Tampoco se desarrollaron cuatro parques industriales que el gobierno de Duarte se comprometió a construir, uno en el municipio de Veracruz denominado Villa Industrial las Golondrinas (ampliación), el segundo sería realizado en Tuxpan y sería la terminal especializada de contenedores, los otros dos no se mencionaron los lugares”, comentó el investigador de la Facultad de Economía de la UV.

El empleo fue otro tema rezagado que Duarte implementó en campaña. “El nivel de desocupación se elevó sustancialmente entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015, al pasar de 3.3% al 4.1%, respectivamente y para el 2016 la tasa de desempleo es superior al 6%. La caída del PIB estatal, antes mencionado, se expresa en miles de veracruzanos que no encuentran un empleo digno para satisfacer sus necesidades”.

Fue la Sedarpa la dependencia que ganó a todas las demás en manifestaciones por parte de campesino y organizaciones porque el recurso de proyectos productivos jamás llegó.

“En el 2003 el sector agropecuario aportaba al PIB estatal el 7.5%, para el 2014 ya era de 5.4% y para este 2016 apenas el 5%. Cada vez se produce menos en el campo. La crisis alimentaria para Veracruz será muy aguda”, comentó.

“En cuanto a seguridad pública, comentó Vela que los homicidios para el 2010 de acuerdo con la Secretaría de Gobernación eran de mil 467; para el 2013 subió a mil 973; y para el 2014 rebasaban los 2 mil 800; en robos 2010 hubo 23 mil 680 denuncia por robo (sólo denuncias), 2013 arriba de 27 mil robos y así”.

Finalmente Vela Martínez aseveró que mucho dinero de Veracruz quedó en manos ilícitas de funcionarios que se hicieron millonarios.

“Hay incompetencia de las autoridades estatales y federales o complicidad. Por eso el gobierno de Miguel A. Yunes Linares debe proceder jurídicamente contra funcionarios corruptos, así como quitar al Fiscal General del Estado por ser cómplice y todos los que han estado en las contralorías del Congreso y de Gobierno del Estado.

“El saqueo de Veracruz no es de una sola persona, sino de una serie de personajes del Gobierno de todos los niveles y los que están en la Cámara de Diputados de al menos dos legislaturas atrás que firmaron y aprobaron las cuentas públicas y aprobaron los créditos que hundieron a Veracruz”, concluyó.

En dos sexenios retraso de 40 años en infraestructura

En tanto el presidente de la Asociación de Constructores de Veracruz A.C. (Acevac), Rafael Núñez Landa consideró que el PVD se quedó en sólo buenas intenciones, “pues no se cumplió ni el 10% de lo planeado. Ya queremos dejar atrás una etapa oscura en cuanto a la rendición de cuentas, con alta inseguridad pública y falta de trabajo para el sector de la construcción”

“No hubo obra pública ni infraestructura carretera en seis años. Lo que hacíamos era las obras del Fonden, pero como este sexenio no hubo tanto impacto climático por lo tanto no hubo obra. En seis años no hubo Programa Operativo Anual, aunque el declive empezó con los dos últimos años de Fidel Herrera Beltrán”, dijo.

Agregó: “No se hizo nada de obra, sólo el distribuir de la Boticaria en Veracruz y de allí en fuera no conozco obras de envergadura, el Hospital Pediátrico también del puerto se quedó tirado y echando a perder el equipo, no se hizo ni un tramo de autopista ni carreteras que comunicaran a comunidades”.

Por su parte el presidente de la Asociación Mexicana de Peritos, Directores Responsables de Obra y Corresponsables, Augusto Zamora Lara, agregó que no se llegó a dar mantenimiento a infraestructura hospitalaria, carretera, hidráulica, sanitaria, plantas de tratamiento.

“Si se diga Espacios Educativos, que se anunció con bombo y platillo una gran construcción de escuelas y mejoramiento de escuelas y nada se hizo, sobre todo cuando Veracruz tiene alrededor de 20 mil centros educativos; ya no se hable de infraestructura urbana, en puertos”.

Y sumó: “Este último año donde se estuviera inaugurando las obras no fue así, lo poca obra que se hizo, comentó Zamora Lara, fue inversión federal y privada”.

Coincidieron ambos constructores que efectivamente entre el gobierno de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa Veracruz se tuvo un retroceso de al menos 40 años en infraestructura.

Finalmente los empresarios tienen fe en que los dos años del gobierno de Miguel A. Yunes Linares se sienten las bases para el próximo gobierno y se logre estabilizar el estado.