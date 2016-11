Ediles violan la ley

• Incumplen un deber legal si dejan de atender a la gente: Jeremías Zúñiga

• Dinero de participaciones no puede ir al gasto corriente: Rafael Vela

Gisela Uscanga.- Por Ley de Coordinación Fiscal, los ayuntamientos no pueden hacer paro de labores, afirmó el presidente de Comunidades Seguras, Jeremías Zúñiga, en todo caso, dijo, el Congreso del Estado puede designar personal adicional para que sigan dando servicio a la población.

Advirtió que si algún alcalde cae en la tentación de utilizar sus participaciones federales para pago de nómina y aguinaldos incurrirá en una irregularidad; de allí que también hay que auditar a los munícipes y hagan pública la nómina; pues aseveró que muchos se están declarando en quiebra como una medida de presión política y mediática.

Por su parte el investigador de la UV, Rafael Vela Martínez mencionó que la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos es apenas del 5 y 7 por ciento y esto se debe a que dentro del cuerpo edilicio no hay personal con suficiente experiencia para generar nuevos conceptos.

Dijo que tanto la federación como el Congreso local tienen culpa por no vigilar que el gobierno estatal efectivamente haya entregado las participaciones federales en tiempo y forma y; sugirió, es el momento para que alcaldes lleven hasta sus últimas consecuencias la autonomía municipal que se les dio en diciembre de 2009 con la reforma al 115 Constitucional.

Ambos economistas coinciden en que mucha culpa de lo que está pasando la tienen los propios Presidente municipales, pues desde el inicio de sus gestiones, hace tres años, permitieron que la Sefiplan les retrasara la entrega en tiempo y forma de sus participaciones federales.

Un ejemplo de esta situación es el municipio de Tatahuicapan, en donde la Sefiplan es la fecha que no le entrega lo siguiente: FISM 4,877,845.00; Fortamun 3,281,700.00; Participaciones federales 2,500,000.00; Fortafin 1,500,000.00; Hidrocarburos 4,329,917.00; Subsidio estatal 7,000,000.00, haciendo un total de 23,489,462.00. Del Fonregion 2016, del puente pilapillo no llegaron 42,000,000.00, del Puente encinalillo 12,000,000.00

En estos momentos se han declarado en paro total de labores 33 municipios

Del PRD son nueve municipios: San Andrés Tenejapan, Xico, Miahuatlán, Tenochtitlán, Zacualpan, Tihuatlán, Ixcatepec, Texcatepec.

Del PAN 24 municipios: Acajete, Alamo, Temapache, Amatitlán, Atlahuilco, Chinampa de Gorostiza, Filomeno Mata, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Jáltipan, La Antigua, Naranjos Amatlán, Platón Sánchez, Río Blanco, Sochiapa, Soconusco, Tamalín, Tantoyuca, Tehuipango, Tlacotalpan, Tomatlán, Totutla, Zentla, Zontecomatlán y Mixtla de Altamirano.

Se auditen a los ayuntamientos y hagan pública nóminas y compensaciones.

El Presidente Estatal de Comunidades Seguras del Estado de Veracruz, Jeremías Zúñiga Mezano, explicó que los ayuntamientos deben regirse por la Ley de Coordinación Fiscal y entre otras cosas, “ésta establece que a pesar de que un ayuntamiento tenga un endeudamiento no se puede declarar en quiebra.

“Esta Ley de Coordinación también se encarga de etiquetar todos los recursos federales que manda a los ayuntamientos vía gobierno estatal, en su artículo 25, establece la manera en que se deben utilizar los recursos y; claro, estos recursos no se pueden utilizar para el pago de nóminas ni gasto corriente”, aclaró.

En ese sentido, advirtió que si los alcaldes utilizan las participaciones federales que la Sefiplan les debe correspondiente al mes de noviembre, para el pago de salarios y aguinaldos, incurrirán en una irresponsabilidad, pues cada recurso está etiquetado.

Destacó Mezano que cada ayuntamiento tiene la facultad y la obligación de generar sus propios recursos y ajustar sus nóminas con sus presupuestos.

“Cada ayuntamiento genera su propio presupuesto, el cual envían al Congreso del Estado, los alcaldes dicen en qué piensan gastar ese presupuesto, lo que piensan recaudar y con base en eso se aprueba el presupuesto junto con Finanzas.

“Cerrar todas las ventanillas del Ayuntamiento generaría una acción contraria, toda vez que hay gastos que se cobran como permisos de construcción, licencia para comercios, permiso de Protección Civil, incluso las actividades del Registro Civil. En enero, los ayuntamientos recaudan impuestos por concepto de predial y los Cmas, y muchos otros pagos de permiso que se pueden recaudar”, explicó.

Destacó que el Congreso local tiene facultades para nombrar interventores en esos municipios que ya hicieron paro de labores, para que las ventanillas sigan abiertas.

Si bien entiende que el reclamo de los alcaldes es justo, no mira con buenos ojos que muchos alcaldes se declaren en quiebra sólo como una medida de presión mediática y política.

“Su reclamo es justo, pues prácticamente el Gobierno del Estado se quedó con sus participaciones federales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

“Pero habrá también que auditar a todos estos ayuntamientos, pues muchos ayuntamientos firmaron de haber recibido recursos federales que desde luego no entregó el Estado. Durante estos últimos tres años muchos alcaldes fueron permisivos con el gobierno de Javier Duarte y no actuaron a tiempo”, comentó.

Agregó Jeremías Zúñiga que también tienen que hacer pública las nóminas y saber cuánto están ganando estos alcaldes y el personal, además de hacer pública las compensaciones, lo que gastan en pago de celulares y compra de vehículos.

“Deben ser auditados. Si hay desvío de recursos deben ser castigados con cárcel para que quede de ejemplo y quien quiera ocupar un cargo que lo hagan con probidad”, finalizó.

La reforma al 115 constitucional y la autonomía municipal

Por su parte el investigador de la Facultad de Economía de la UV, Rafael Vela, recordó que a pesar de que en diciembre de 1999 se reformó el 115 Constitucional para dar mayor autonomía a los municipios, ésta no se ha llevado hasta sus últimas consecuencias.

La autonomía representa mayores responsabilidades

“Los ayuntamientos son promotores del desarrollo, del bienestar y calidad de vida de la población. Si bien con el Ramo 033 otorga una mayor cantidad de recursos para la promoción del desarrollo, aun así resulta insuficiente para poder enfrentar las situaciones de rezago de infraestructura y pobreza de los municipios”, expuso.

Y son autónomos entre comillas, pues si bien la Ley de Coordinación Fiscal apoya a los municipios más pobres con la asignación de recursos etiquetados, la federación no les permite hacer mayores recaudaciones directas.

“Los ayuntamientos no han ampliado su capacidad de recaudación en gran medida porque no cuentan con los cuadros para hacer dicha recaudación y en el mejor de los casos tienen entre un 5 y un 7 de capacidad recaudatoria. Por eso cuando les toca enfrentar eventos como este, de no entrega en tiempo y forma de sus participaciones federales, se colapsan”, afirmó.

No obstante, puntualizó Vela que hay varios culpables por esta situación. El Gobierno Federal, por no certificar que efectivamente las participaciones federales lleguen en tiempo y forma a los ayuntamientos.

“Una administración estatal de ladrones como la que ya está feneciendo, donde se han robado el recurso de los ayuntamientos y la clase priísta ha sido cómplice de esta ratería y; otro elemento, un Congreso del Estado ausente de la responsabilidad de vigilar de la entrega de esos recursos a los ayuntamientos en tiempo y forma”.

Pero también tienen culpa los presidentes municipales, pues desde el inicio de sus administraciones, hace tres años varios munícipes permitieron todas esas irregularidades en lugar de denunciarlo.

“La mayoría de los presidente municipales incumplieron en su responsabilidad de defender los intereses del pueblo y promover el desarrollo. Salvo algunos ayuntamientos del PRD y algunos del PAN, pero de allí en fuera todos fueron cómplices.

“Pero cabe señalar que el Gobierno del Estado puso siempre como pistola en la sien a los Ayuntamientos al ORFIS. Cuando un ayuntamiento levantaba la voz para exigir el pago de recursos federales, les llegaban los auditores del ORFIS y por otro lado la complacencia del Congreso, pues poco podían hacer.

“Si esta movilización de tomar el Palacio de Gobierno lo hubieran hecho antes de que Duarte de Ochoa se fuera otra historia sería la de hoy. Pero muchos tuvieron miedo de defender a su pueblo”, concluyó Rafael Vela.