Sagarpa perdonará “paripassu”

• Aunque el Estado no haga su aportación, habrá apoyos para productores: Legarreta

Hilda Hermida Delgado.- El delegado de la Sagarpa, Octavio Legarreta, aseguró que aunque no se registre el paripassu del gobierno estatal por el orden de 107 millones de pesos, se aplicarán los recursos federales, a fin de no dejar desamparados a los productores veracruzanos.

En entrevista, el funcionario federal comentó que de no ser así podrían caer en un subejercicio, además se planteó a las autoridades federales que los productores no son culpables de la situación por la que atraviesa Veracruz, por lo que el recurso les debe llegar a ellos y aplicarse.

“Aunque sea puro recurso federal, aunque no se cumpla el paripassu, el recurso lo aplicaría la federación en apoyo a los productores. Son 3 mil millones de los cuales 2 mil 400 son ejecución directa y los otros 610 son con concurrencia para terminar este ejercicio fiscal”.

A poco más de un mes de que cierre el ejercicio de la actual administración, se mantiene la coordinación para terminar algunos pendientes que se tienen, pero se está trabajando ya con el próximo gobierno a cargo de Miguel Ángel Yunes Linares.

El funcionario federal manifestó que se están ejerciendo 3 mil millones de pesos, de cuales en algunos casos se tiene casi el 90 por ciento, pero se tiene pendiente el programa en concurrencia y está por llegar el recurso.

“El recurso federal está por llegar, entonces yo tendría que checar si ellos (gobierno del Estado) cuentan con recursos para dar el paripassu. Hasta donde he platicado con el gobernador interino me dijo que sí, pero no tengo mayor información”.