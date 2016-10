¡Ya páganos!

• Pidió al Gobierno que los municipios sean los primeros en recibir fondos del rescate

Magnolia Reyes Utrera.- Desde las instalaciones del Congreso del Estado, el alcalde capitalino, Américo Zúñiga Martínez, realizó un llamado a las autoridades estatales para que cumplan con las obligaciones financieras que les corresponden.

El munícipe solicitó al gobernador interino Flavino Ríos, que sean los ayuntamientos los primeros en recibir auxilio del respaldo económico que le brinde la federación.

En ese sentido precisó: “Los ayuntamientos no somos un nivel de gobierno, no deben existir los niveles de gobierno, no hay un primer nivel, un segundo y un tercer, somos órdenes de gobierno… somos municipios libres como los marca la ley”.

“Es justo hoy hacer un llamado a las autoridades estatales con mucho respeto señor subsecretario (Víctor Garrido) –precisó- a que seamos respetuosos de las atribuciones, pero también que cumplamos a plenitud las obligaciones financieras que tenemos con los propios ayuntamientos. Requerimos ese gran apoyo, sabemos que el gobernador Flavino Ríos es un hombre sensible a estos llamados”.

Ante ello, Zúñiga Martínez hizo alusión al rescate financiero que el gobernador interino ha solicitado a la federación por un monto de once mil millones de pesos, por lo que pidió que sean las administraciones municipales las primeras instancias en recibir parte del rescate que le brinde el Gobierno Federal.

“Entendemos de las gestiones que están haciendo ante la federación y sea el conducto para decirle que cuenta con nuestro apoyo, pero también del respaldo que pueda recibir de la federación, lo primero que se debe de atender son los municipios, porque somos los primeros respondientes de la población veracruzana”, puntualizó.