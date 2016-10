Congreso amarrado de pies y manos

• Se ha detectado que no fluye el dinero a municipios pero no podemos hacer Nada: Bustos

Magnolia Reyes Utrera.- Tomas Bustos Mendoza, secretario de Fiscalización del Congreso Local, reconoció que sí han detectado retraso en la entrega de participaciones federales a los ayuntamientos.

Sin embargo, el funcionario del poder legislativo reiteró que no cuentan con facultades para efectuar algún llamado de atención a las autoridades por esos incumplimientos.

Entrevistado en los pasillos del Congreso precisó: “nosotros no somos y hablo del Congreso del Estado, ni el conducto ni la puerta para poder hacer la solicitud de lo que corresponde a las participaciones”.

Nosotros no somos responsables, dijo, de que no esté dándose esa ministración, nosotros revisamos y observamos lo que va corriendo de la gestión financiera de los ayuntamientos pero no hacemos observaciones en decirles te falta todavía esta ministración.

Ante ello, puntualizó que el trabajo que ellos realizan es “de prevención” y orientación hacia los ayuntamientos cuando observan que no aplican los recursos de manera correcta con base en las normas en materia de contabilidad gubernamental y en materia de obra pública.

Y es que cabe recordar que en los últimos días se han intensificado los llamados de diversos cabildos que incluso han formado grupos de frente común para demandar a las autoridades el pago de las participaciones que les adeudan.