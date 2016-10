Xóchitl aspira a 90 mil pesos

• Si se llega a jubilar en este momento se iría con el sueldo de secretaria: Levet

Hilda Hermida Delgado.- Existe la posibilidad de que Xóchitl Adela Osorio Martínez se pueda jubilar con el salario de secretaria de Educación y no de maestra, en caso de cumplir con la normatividad para llevar a cabo el proceso de retiro, informó el integrante del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado, Enrique Levet Gorozpe.

En entrevista, el dirigente de los académicos de la Universidad Veracruzana explicó que hasta el momento, no les ha llegado ningún documento de solicitud de la titular de la SEV ante el Consejo de Administración.

Aclaró, que son los integrantes de este órgano quienes determinarán cómo y en qué condiciones se puede llevar a cabo la jubilación.

Para el caso de la maestra Osorio Martínez, quien de jubilarse en este momento lo haría con el salario de secretaria de despacho de la administración estatal, alcanzando un salario superior a los 90 mil pesos mensuales, abundó:

“Si está en su derecho, no ha sido autorizado, pero si está en su derecho se le autoriza como se ha hecho con otros funcionarios de gobierno siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Cuando lo presente y veamos si está en la ley, procede, pero si no, no procederá”.

Comentó que los trabajadores en activo se jubilan con el salario que perciben en el momento de su retiro y para eso hay que revisar si está en derecho y si cumple con los requisitos.

Cuestionado en torno a si de esta forma la actual secretaria de Educación formaría parte del selecto grupo de jubilados VIP del IPE, entre quienes está el exsecretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, Levet Gorozpe reconoció que al interior del IPE, en el sector de pensionados y jubilados hay muchas asimetrías, pero aseguró que todo está considerado como establece la ley.

“La ley establece en qué condiciones se puede jubilar un trabajador y esto depende del porcentaje que aporte y el salario que tenga al momento de jubilarse”.