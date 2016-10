Apoya PC a xalapeños

• Entregó Yolanda Gutiérrez Carlín la ayuda a personas en situación de vulnerabilidad

Francisco Guevara Méndez.- La Secretaría de Protección Civil en el estado continúa entregando apoyos de ropa y calzado a familias de los 86 municipios que fueron declarados en emergencia a causa del paso del fenómeno natural Earl.

Recordó que ya se entregaron apoyos en Jalacingo, Misantla y esta vez corresponde a Xalapa, que fue incluida en declaratoria de emergencia a causa de esta tormenta tropical.

La titular de la dependencia, Yolanda Gutiérrez Carlín, comentó que los insumos los envía el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes para apoyar a las familias vulnerables de los municipios, pero recordó que a los municipios ya se les dio en el momento de la emergencia otros tipos de apoyos, como: despensas, láminas, colchonetas y cobertores.

“Esperamos que sí alcance para todas las familias, pero lo que hacemos es dividir entre las familias afectadas porque hay lugares donde hay más familias afectadas. Queremos atender a todos”, indicó.

Aclaró que esta entrega no es a destiempo, y dijo que se trata de un apoyo extra que se solicita al SAE para otorgarlo a la población vulnerable de las comunidades afectadas.

“No es a destiempo, todo tiene un trámite. Después de que se publica en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Emergencia, con esos documentos se solicita que cuando el SAE tenga mercancía decomisada, nos done. Es decir que sí tiene mercancía decomisada en un mes, te lo pueden dar en un mes, pero a veces tardan hasta 3 o 4 meses porque no tienen. Se solicita la donación, pero no es parte del apoyo, es un apoyo extra, pero debe de haber una declaratoria de emergencia”, aclaró.

Gutiérrez Carlín comentó que los últimos municipios que se incluyeron en la declaratoria de emergencia todavía no han recibido los apoyos debido que aún no han salido publicados en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, dijo que es posible que esto suceda dentro de 10 y 15 días.