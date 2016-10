Flavino firme

• Desmiente que haya un proceso de expulsión al Gobernador interino

• Dice estar listo para aclarar ante su partido que ha actuado con legalidad

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Comunicación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) descartó que se vaya a discutir la expulsión del gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, como lo dijo Armando Barajas, consejero del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor.

“No hay ningún procedimiento abierto hacia Flavino Ríos, la Comisión de Justicia Partidaria del PRI no discutirá en la sesión de hoy (ayer) la destitución de Flavino Ríos”, detalló el órgano priísta.

La Comisión de Comunicación del PRI le envió una precisión a Radio Fórmula, el medio de comunicación donde Barajas declaró que se iniciaría el procedimiento a funcionarios que “intervinieron en los malos manejos de Javier Duarte, que en su momento sean suspendidos y se concrete la expulsión”.

Sin embargo, la Comisión indicó que Barajas puede plantear su propuesta de expulsión de los funcionarios de Duarte.

Flavino Ríos:

Yo estoy limpio

• Se dijo extrañado del que el PRI pretenda expulsarlo nomás por haber sido funcionario con Duarte

Hilda Hermida Delgado.- El Gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, señaló que es una apreciación subjetiva del Partido Revolucionario Institucional, buscar su expulsión por haber colaborado en la administración estatal que presidía Javier Duarte de Ochoa.

En entrevista para MVS Radio, el mandatario veracruzano se dijo extrañado de la intención del PRI, en el cual milita desde hace muchos años, pues ha trabajado durante varias administraciones estatales de la entidad y manifestó, no se esconderá y acudirá al llamado del Comité Nacional cuando se lo soliciten.

De esa forma, Ríos Alvarado se desmarcó de los delitos que hoy se le imputan a Javier Duarte así como a varias personas vinculadas por desvío de recursos y delincuencia organizada, entre otras acusaciones.

A pregunta expresa, comentó que la última vez que mantuvo comunicación con Duarte de Ochoa fue un jueves por la madrugada, mientras se encontraba en su casa en el club de Golf, “le comenté que ya había tomado protesta y él solo me dijo suerte”.

“Respeto mucho la decisión que se tome, pero te comento que fui secretario de educación seis meses, secretario de gobierno un año dos meses, he sido militante priísta desde 1969, mis actos han sido apegados a la legalidad y a la honradez”.

En ese sentido, dijo, estar dispuesto a comparecer en caso de haber una petición expresa ante la Comisión de Justicia Partidaria del PRI Nacional, toda vez que se trata de una solicitud que debe seguir un procedimiento, como es el hecho de la notificación y el cuenta con sus derechos.

“Si es por haber colaborado con Javier Duarte, me parece que es una apreciación meramente subjetiva y no objetiva, y en ese sentido, estoy dispuesto a colaborar con el partido y hacer lo que mi partido decida. Siempre he sido priísta, he ocupado cargos de elección popular, dos veces diputado local y siempre he apoyado a mi partido”.

Ríos Alvarado afirmó que cada quien es responsable de sus actos y en ese entendido siempre se ha desempeñado en apego a la legalidad en cada puesto.

Cuestionado en torno a si hay una “cacería de brujas” desde el PRI nacional para barrer con todo aquello que “huela” a Javier Duarte respondió “no sé, porque no todos somos iguales”.