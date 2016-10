Se desmarcan diputados de las transas de Duarte

• Tonatiuh Pola asegura que no hubo complicidad en la aprobación de las cuentas públicas

Ricardo Chua Agama, Veracruz, Ver.- La legislatura Local no tiene responsabilidad de los presuntos desfalcos que se le atribuyen al exgobernador, Javier Duarte de Ochoa, aseguró el vocero de la fracción parlamentaria del PRI, Tonatiuh Pola Estrada.

Recordó que la aprobación de las cuentas públicas fue incluso con el voto de los partidos de oposición, no solo del PRI.

“En el congreso no hubo complicidad de absolutamente nadie, las cuentas pasadas aprobadas, han sido aprobadas por todos los partidos políticos”, comentó.

Pola Estrada, señaló además que los recursos son manejados por el Poder Ejecutivo no por los integrantes de la cámara.

También agregó que se han presentado denuncias en los casos en los cuales no lograron solventar las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), las cuales fueron en contra de alcaldes, secretarios de la administración estatal, directores,entre otros.

El legislador local, dijo no sentir ningún tipo de temor o incertidumbre de que alguien pudiera fincarle responsabilidades al terminar su periodo como diputado y que pierda la protección del fuero constitucional.

“No, porque yo no manejé recursos públicos, yo estoy bastante tranquilo porque un diputado lo único que maneja es su salario, no maneja ningún tipo de recurso público, y donde se ha detectado presunto daño patrimonial es en dependencias, no en el Congreso”,señaló.

Por último, descartó que los diputados salientes, no tienen nada que ver en el tema de desvió de recursos ola existencia de empresas fantasmas.