• Se deben prohibir los bloqueos en horas pico en Xalapa: Juan David Ovando

Marlene Carranza.- Al Ayuntamiento de Xalapa le faltó mano dura contra los manifestantes que bloquean la vialidad, consideró el presidente del Club Rotario Xalapa Manantiales, Juan David Ovando.

Al declarar que no se descarta como aspirante a la alcaldía de Xalapa por la vía independiente, sugirió que los bloqueos deberían estar prohibidos las primeras horas del día y horas pico, ya que han dado mala imagen a la llamada “Atenas Veracruzana”.

“Prohibir y mano dura y firme de los bloqueos de 8:00 a 10:00 de la mañana, que es la entrada, y de 1:00 a las 3:00 de la tarde que es la salida”, opinó.

Por lo que pidió al alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, que tenga “mano sostenible” y que se apruebe en Cabildo la propuesta que hizo de prohibir bloqueos a ciertas horas del día.

Señaló que es necesario que la capital del estado recupere la belleza y los atractivos que se ven afectados con los bloqueos de arterias que día a día ocurren.

“Siempre son los mismos de los mismos, como una concesión. A la alcaldía debe llegar alguien que piense en servir”, consideró.

Por lo que indicó que el próximo edil debe tener conocimiento de cómo resolver los problemas sociales, fomentar el deporte y agilizar el tránsito.

“Quiero decirles que la gente que ha servido a Veracruz y a Xalapa, la gente que no le ha quitado sino que le ha dado tiene el derecho legítimo de aspirar a espacios donde le es más útil a la sociedad. No me descarto, pero hablaremos en tiempo y forma”, respondió sobre sus posibles aspiraciones a ser el relevo de Zúñiga Martínez.