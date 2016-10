No me voy antes de tiempo

• Aclaró que pagará deuda con empleados hasta que la Sefiplan le dé el dinero

Gisela Uscanga.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, Alberto Sosa Hernández dijo que tendrá confianza en la Sefiplan hasta que tenga el recursos en sus manos para poderlo liberar. Los adeudos que mantiene el Poder Judicial con trabajadores son el bono trimestral y el bono del Día del Empleo.

Igualmente refirió que se encuentra en la preparación de su último informe de labores al frente del Tribunal Superior de Justicia, pues recordó que su último día es hasta el 30 de noviembre, por ello dijo, no sabe de dónde salió el rumor de que pediría licencia en estos días.

“No sé de dónde salió el rumor de que pediría licencia por cuestiones médicas. Cada vez que tengo que hacer una declaración lo hago de manera pública y, si tuviera que irme lo haría. Pero mi cargo concluye el día último de noviembre. Dejaré la presidencia pero me iré a la Séptima Sala. No sé de donde salió este rumor y porque se le dio tanta publicidad”.

Sobre cuándo serán saldadas las deudas que mantienen con trabajadores del sindicato minoritario del Tribunal Superior de Justicia, respondió que no tiene el dinero y, “en tanto no tenga los recursos no puedo decir una fecha exacta de cuando se les pagaría. Los señores del Sindicato minoritario dicen que platicaron con el señor Secretario de Gobierno y que él les dijo que les pagaría el pasado viernes, el lunes, el martes, no lo sé.

“Pagamos el viernes pasado la compactable, entonces debemos lo que es relativo al bono trimestral y quizás nos quede también lo que perciben del Día del Empleo, el 21 de octubre. Pero tendremos que esperar que la Sefiplan nos envié el recurso para poder liberarlo”.

Agregó el jurista que hasta que no tenga en sus manos el recurso para poderlo liberar es cuando tendrá confianza en la Sefiplan, “de lo contrario no puedo saber qué es lo que va a suceder”.

Mencionó que sí está previsto el emplazamiento de huelga por parte del Sindicato minoritario “paro de labores para el día 3 de noviembre 1 y 2 no porque son días que se otorgan. Si llegada esa fecha (del 3) los pagos no se han cubierto, evidentemente pienso que se dejarán guardias para desalojar cualquier diligencia”.

Asimismo Sosa Hernández mencionó que está en los preparativos de su último informe de labores “que será de acuerdo a mi agenda y obviamente con la agenda del Gobernador del Estado el día 17 de noviembre a las 13:00 horas.

Finalmente comentó que le estará un tiempo más laborando en la Séptima Sala y con posterioridad jubilarse, “tengo 35 años de laborar en el Poder Judicial”, concluyó el Presidente magistrado.