Trump, protagonista de la nueva historia de Stephen King

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- A poco días de las elecciones generales en Estados Unidos, Donald Trump, aspirante republicano a la Casa Blanca, sigue sumando enemigos y personas que ya habían mostrado su repudio al magnate vuelven a recalcar que no quieren que sea el sucesor de Barack Obama. Esta vez, el escritor de novelas de terror Stephen King, muy a su manera, volvió a expresar su sentir en cuando al candidato.

“Mi nueva historia de terror”, escribió King en Twitter para presentar su nueva obra dedicada a Donald Trump.

“Once upon a time there was a man named Donald Trump, and he ran for president. Some people wanted him to win” (Había una vez un hombre llamado Donald Trump, y él se postulaba para presidente. Algunas personas querían que ganara”, ese es el nuevo relato del artista, que seguro le pone los pelos de punto a más de uno.

A finales de septiembre, Stephen King reconoció que nada lo asustaba más que el hecho de que el presidente alcance la victoria en las elecciones, sin embargo, tampoco se mostró a favor de Hillary Clinton, representante demócrata, a quien calificó como una candidata “mediocre”.

En las elecciones generales, que se realizarán el 8 de noviembre, los ciudadanos de EU elegirán a los miembros del Colegio Electoral, que tomarán la decisión sobre quién será el nuevo presidente.

Hasta el momento, la mayoría de las encuestas favorecen a la ex secretaria de Estado Clinton, no obstante, y aunque su campaña había aceptado que los números no le favorecían, Trump insiste en que va ganando y que sus contrincantes “inventan” encuestas para desalentar a la gente que lo apoya.