Maduro convoca al Consejo de Defensa tras golpe parlamentario

CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó para mañana a una reunión del Consejo de Defensa de la Nación (Codena) para abordar la confrontación política que se ha acentuado en el país en los últimos días.

Frente a miles de chavistas que marcharon en Caracas para manifestarle su respaldo, Maduro indicó que esta reunión se llevará a cabo a las 11:00 hora local, en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno.

Explicó además que este encuentro servirá “para evaluar el golpe parlamentario de la Asamblea Nacional y el plan de diálogo para la paz”.

El Codena está integrado por Maduro como jefe del Ejecutivo, el presidente del Parlamento, el opositor Henry Ramos Allup; la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez; y el presidente del Consejo Moral Republicano, Manuel Galindo.

He convocado sin falta (a Ramos Allup), no me puede faltar que dé la cara, que venga aquí, va a ser tratado con decencia, con humanidad y le voy a estrechar la mano y le voy a decir vamos a hablar, vamos a dialogar”, sostuvo el jefe de Estado.

El Ejecutivo, explicó Maduro, trabaja en un documento con varias recomendaciones que será revisado por el Codena en dicha reunión para que, afirmó, como “auxiliar del jefe de Estado, (este grupo) tome decisiones para encauzar las últimas aventuras de estos sectores que han pretendido desestabilizar Venezuela”.

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró la ruptura del hilo constitucional en el país e inició un proceso para determinar la supuesta responsabilidad política de Maduro, luego de que el poder electoral suspendiera el proceso para un referendo revocatorio presidencial, impulsado por el antichavismo hace meses.

Además, el enviado del papa Francisco a Venezuela para promover el diálogo político, monseñor Emil Paul Tscherrig, anunció el lunes el inicio de esas conversaciones entre el Gobierno y la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Ya basta ya de tanta tropelía, de tanto engaño, ya basta ya de tanta amenaza, le voy a dar la última oportunidad a Ramos Allup para que entre por el aro constitucional”, agregó Maduro.