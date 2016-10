Ningún partido se libra de la corrupción: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Enrique Peña Nieto pidió a los ciudadanos, en entrevista con Canal 11, “disociar la conducta de algún funcionario respecto a su militancia partidista”.

Añadió: “Creo que el costo político (de los actos de corrupción de funcionarios públicos) está en todos los partidos políticos. No hay partido político que diga que no hay. Ninguno puede afirmar que no ha tenido, lamentablemente para todos, personajes, actores, o militantes que estén señalados y que estén enfrentando a la justicia”.

En entrevista con el conductor Ezra Shabot, el mandatario consideró que los niveles de popularidad de autoridades y gobiernos son bajos en todo el mundo, en parte debido a las tecnologías de información.

“Yo apelo a que la sociedad ponga en justa ponderación, en análisis a la hora de ejercer su voto, cuál es la persona y proyecto de nación que más acompañan”, dijo.