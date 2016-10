Chocholean evangélicos a Yunes

• Dicen que es la persona indicada para atender la situación que atraviesa Veracruz

Francisco Guevara Méndez.- El presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, aclaró que al momento no se han reunido con el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, pero no descartan buscarlo una vez que inicie su Gobierno.

“No sabemos si nos llamará o si nosotros lo invitaremos, pero estamos dispuestos a dialogar y respaldarlo para sacar a Veracruz del problema en el que se encuentra: violencia, impunidad, corrupción, todo esto que nos lastima”.

Consideró que Miguel Ángel es el indicado para mejorar la situación del Estado, pues señaló que fue el único que comenzó a denunciar todo lo malo del actual Gobierno.

“A pesar de que también lo señalaban, no bajó el dedo y eso merece un reconocimiento. Ahora todos andan escondidos, incluyendo a la rata mayor, a Javier, y también su familia. Es lamentable que embarcó a su familia”.

El evangélico insistió en que respaldarán al Gobernador electo sin importar el partido al que pertenezca: “Respetamos todos los partidos. El gobernador electo viene luchando contra la corrupción y eso merece nuestro apoyo. Buscaremos una reunión con él, con los Senadores y autoridades de todos los partidos”.

En otro tema, lamentó que el gobernador interino, Flavino Ríos, esté solicitando más dinero a la Federación, pues señaló que el Estado ya está bastante endeudado.

“No se puede seguir pidiendo prestado. El papel de Flavino fue cubrir a su jefe y ahora lo sigue cuidando y quiere seguir dejando más deudas. No es posible. Que congelen las cuentas de Duarte, de sus Secretarios y ex Secretarios implicados y de ahí paguen las deudas. Pero no queremos que al Federación apruebe más deudas en este sexenio”, concluyó.