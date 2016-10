El Almanaque de La Política

• Esmeralda Zárate Macías

De Cabezazo

Duarte y sus pollitos en fuga

Qué manera de terminar tan mal como priísta, de finalizar así su corta carrera política, siendo señalado y ahora mismo malquerido por el pueblo veracruzano por los pésimos resultados que deja a su paso por la gubernatura del Estado.

Javier Duarte de Ochoa emprendió la huída, se dice que ni siquiera sus propios guaruras y el personal de ayudantía supo la hora exacta en la que se “peló”, aunque esto parezca difícil de creer, pues hay versiones que aseguran que Duarte escapó la noche del 13 de octubre en su casa de Córdoba, estando acompañado por Karime Macías y por sus tres hijos, despidió como de costumbre a personal de ayudantía mientras la familia se preparaba supuestamente para ir a descansar, pero dicen que era el momento en que huyeron.

Al día siguiente muy temprano el personal llegó a ver si se le ofrecía algo al mandatario con licencia de Veracruz y hoy prófugo de la justicia, según lo declarado por la Arely Gómez, procuradora General de la República, pero ya no había nadie, otros más suponen que escapó en la madrugada ayudado por alguien, evidentemente algún cómplice que le habría prestado algún helicóptero.

Nada se sabe de este controversial personaje que, dejaba mucho qué desear en su trato desde que era secretario de Finanzas y que, como ya se sentía el candidato en ese entonces, respaldado por Fidel Herrera, demostraba lo déspota que era desde esos años, a gritos pedía cosas y exigía como si ya fuera gobernador.

Muchas veces empleamos un frase “uno como quiera, pero las criaturas”, para referirnos a que, los hijos no deberían de pagar por los errores de los padres, y este caso es el claro ejemplo de ellos, qué necesidad tienen los 3 hijos de Javier Duarte de Ochoa de, en caso de andar huyendo por quién sabe dónde acompañando a sus padres Karime Macías y Javier Duarte, los niños ya no asisten a la escuela desde la semana pasada, ¿qué futuro les espera?, de por sí iban a llevar ya un peso complicado por ser hijos de Javier Duarte, cuando todavía éste no tenía los señalamientos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, ahora estarán más manchados que un Dálmata.

Hay tantas versiones que giran entorno a la huída de Duarte, la persona más atinada en dar la información de que el gobernador con licencia ya se había ido lo hizo Miguel Ángel Yunes Linares ¿y entonces, las autoridades?, sobran las personas que criticamos el actuar de la PGR, decía hace poco el propio jurista Vito Lozano, que tanto la Procuraduría como el SAT son cómplices de algún modo de lo que hizo Javier Duarte, pues la información la tuvieron desde antes y tanto una pudo detenerlo antes de que escapara, como la otra al no haber autorizado los registros a “empresas fantasmas”

Es cierto, es alarmante que, prácticamente se le dio el pitazo al cordobés para que le diera tiempo de escapar, pues, no es posible que un noticiario de cadena nacional tuviera acceso a la información de que se liberaría una orden de aprehensión contra el mandatario y hasta el día siguiente por la noche la PGR confirmara esto, cuando las autoridades lo quieren son muy astutas con las leyes y las convierten a su favor, con Javier Duarte de Ochoa pudieron hacerlo para que no escapara, pero prefirieron no hacerlo, por qué, todavía no queda claro qué habrían negociado, si es el caso, en dejar que escapara este personaje.

No puedo imaginar qué pasaba por la mente de Javier Duarte cuando decidió robar los recursos con tal descaro, sin vergüenza alguna ni mucho menos pudor, no viniendo de alguien que se decía experto en finanzas.

Sus principales prestanombres ya soltaron la sopa, Moisés Manzur y hay otro más, un abogado fiscalista que se presentó a declarar ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de manera voluntaria y dijo considera que al menos hubo un desvío de recursos del erario público veracruzano a manos de Duarte por más de mil 500 millones de pesos, pero que a él le constan 350 millones de pesos.

Lo último que dio a conocer Moisés Manzur fue que él prestó una tarjeta de crédito a Karime Macías para realizar compras sin que estos fueran registrados en sus cuentas.

Las relaciones entre México y Canadá se establece que la detención provisional y extradición no pueden tener lugar cuando se fundan en delitos políticos o que tengan relación con hechos políticos.

También señaló a José Antonio Mansur Beltrán con tener vínculo con una casa de Duarte en Woodlands, Texas y que varios de los familiares del cordobés tienen propiedades en la zona

El dilema y el centro de la controversia era si Javier Duarte tenía o no fuero constitucional, juristas nacionales aseguraban que ya no gozaba de él, al haber un gobernador interino, además de que los delitos del que se le acusan son federales y lo perdería en automático sin necesidad de realizarle el famoso juicio de procedencia. Lo más preocupante aquí es que, la diputada Octavia Ortega Arteaga, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, aseguraba, juraba y perjuraba que Duarte de Ochoa tenía todavía el fuero, lamentable que ni para eso sirvan los legisladores, ni para saber asesorarse. Ahora entiendo por qué les batearon varias reformas aprobadas por la legislatura.

Entrégate Javier Duarte, es el nombre del video difundido por el senador Héctor Yunes Landa, quien fue sumamente criticado por haberlo lanzado, y es que en el mismo pide a quien fuera su compañero priísta dejar de huir y que entregarse, a reconocer sus faltas y abusos, recordó en el video sobre la conocida anécdota sobre la caña de pescar; por esta razón los de oposición señalaron que habría sido mejor no salir a pedir tal cosa, cuando se sabe que no se entregará y encima difundieron fotos donde aparecían juntos Yunes Landa y Duarte de Ochoa, donde señalaban que el mandatario con licencia era el “jefe” del senador.

Por cierto, contrario a lo que algunos medios difundieron sobre la supuesta detención de Mónica Macías en Coatzacoalcos, esto fue sólo un rumor, pues efectivamente hubo un operativo en el aeropuerto de Minatitlán y ahí mismo fue interrogada la cuñada de Duarte, pero aún no ha sido detenida a pesar de poseer propiedades en el extranjero; los que sí ya andan buscando ampararse son los suegros María Virginia Yazmín Tubilla y Jesús Antonio Macías Yazegey antes a petición de la PGR de la ficha roja para el cordobés.

Cuál será el destino de Javier Duarte, cuánto podrá aguantar él y su familia huyendo de las autoridades, no digo de la justicia, porque esa no existe en el país.

La Punta de la Madeja

Al rescate de Veracruz

El gobernador interino Flavino Ríos comenzó su jornada intensa desde el primer día en que en medio de una ola de inconformidades asumió el cargo el 13 de octubre, (incluso, ese día es más recordado porque fue el último tuit de Duarte de Ochoa), se ha reunido con alcaldes, ha buscado bajar los humores de los ya cansados manifestantes que a diario piden sus pagos atrasados, a tener “mano firme” contra la inseguridad al conseguir la visita del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong con quien acordó un plan de inmediato que se aplicarán desde el 17 de octubre hasta el 30 de Noviembre para que las fuerzas federales mantengan el orden en la zona sur, específicamente en Coatzacoalcos, Minatitlán y Veracruz; y ahora anda atrás de la lana, pidió a, la Federación una “ayudadita” de 11 mil millones de pesos para hacer frente a los compromisos financieros, aunque hasta el momento eso no se ve que vaya a prosperar pues la SHCP aún no ha contestado la petición Ríos Alvarado.

Por el contrario, el gobernador electo por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares pidió que no se le diera tal cantidad a Veracruz, o mejor dicho, no en esta administración y que si se llega a otorgar sea cuando ya él esté al frente del Gobierno, al considerar que la Federación otorgaría tal cantidad en un término de préstamo y esto ocasionaría, obviamente, más endeudamiento para el Estado, lo que calificó como la estocada final que el PRI le daría a Veracruz.

Yunes Linares, advirtió que si en 6 años la administración actual no pudo manejar bien las finanzas del Estado mucho menos lo hará ahora que ya está por irse.

Lo que viene

Cierre de Lázaro Cárdenas

Este lunes a partir de las 2.30 pm, empleados del Tribunal Superior de Justicia cerrarán a la vialidad debido a que el Gobierno del Estado no les ha pagado el bono trimestral del pasado 21 de octubre.

Desde la Red

Yunes, Gobernador. La noticia más leída en el portal www.lapolitica.mx fue la tan esperada resolución y que, por si fuera poco, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la hizo de emoción, pues luego de un poco más de 3 meses en que se realizó la jornada electoral del 5 de junio a Gobernador por fin, el pasado miércoles validó la elección.

Al ser la máxima autoridad en este tipo de casos, no existe una instancia más en la que, partidos que no estén de acuerdos con la elección, puedan recurrir para echar abajo la gubernatura que, dicho ahora, es totalmente valida, que encabezará el Partido Acción Nacional en coalición con el PRD.

Fue por decisión unánime de los magistrados que encabezan la Sala Superior quienes resolvieron a favor de Yunes Linares y de igual forma confirmaron también la sentencia dictada por el TEV respecto de la supuesta intervención que habrían tenido los ministros religiosos en la elección.

De tal forma que en automático quedaron desechadas las demandas que habían presentado los partidos del PRI y Morena quienes señalaban diversos motivos de agravios, entre ellos, la intervención de funcionarios del gobierno de Javier Duarte, así como una campaña de calumnias en contra del candidato de Morena, Cuitláhuac García.

En la sesión celebrada la noche del miércoles y que demoró más de 3 horas, estuvieron presentes Miguel Ángel Yunes Linares, Fernando Yunes Márquez así como el alcalde de Boca del Río, Miguel Yunes Márquez.

El gobernador electo, luego de conocer la resolución envío un mensaje a los veracruzanos en el cual de entrada celebró el resultado y reconoció como un día histórica para Veracruz el 19 de octubre.

Considerando que ya no habrá obstáculos, (de los cuales mucho se habló en que, Miguel Ángel no llegaría a la gubernatura por una u otra razón, ya fuera porque desde la Federación lo impedirían hasta que su vida estaba en peligro y de esta forma conseguir bloquear el arribo del PAN-PRD al Gobierno), para tomar posesión como Gobernador de los veracruzanos.

Agradeció a los más de un millón de ciudadanos que votaron por él a la par que reconoció la situación difícil que vive el Estado, dijo algo importante y que por demás afecta al desarrollo e inversiones de Veracruz, la inseguridad, apenas la semana pasada la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, daba a conocer las escandalosas cifras asegurando que según el reporte mensual en el delito de secuestros se incrementó en Veracruz y ocupa uno de los primeros lugares del país en este rubro, al tener 37 secuestros en el mes de septiembre.

Y no tardó mucho en salir a aclarar el Fiscal del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, a quien los panistas le “andan pisando los talones”, negó que las cifras de Wallace sean correctas y aseguró que sólo se trató de 10 secuestros y no de 37 como lo revela el reporte de Alto al Secuestro.

Por cierto, la intención Yunes Linares de trabajar coordinadamente con la federación y en que la transición del gobierno estatal se realice de forma pacífica ya está siendo evidente, pues ya solicitó al gobernador interino Flavino Ríos Alvarado una audiencia para comenzar a operar la transición de gobierno, asimismo envío una carta al presidente de la República Enrique Peña Nieto para tratar los asuntos relacionados con los problemas y retos que afrontará su gobierno.

Twitter: @lapoliticamx

correo: esmeraldazarate@icloud.com