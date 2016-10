PGR es cómplice de la fuga

• Sabía que podía huir y no hizo nada al respecto

Marlene Carranza.– Al haber solicitado licencia como gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, perdió en automático el fuero Constitucional.

En entrevista con Esmeralda Zárate para lapolitica.mx, el director Jurídico del Congreso del Estado, Vito Lozano Vázquez, explicó que quien actualmente goza de este privilegio es el gobernador interino y sustituto de Duarte de Ochoa, Flavino Ríos Alvarado.

Es por ello que aseveró que la Procuraduría General de la República (PGR) está en facultades de ejecutar la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero que se le atribuyen al mandatario con licencia del estado.

Al respecto, detalló que es posible investigar a un presunto culpable pese a que tenga fuero; sin embargo no se puede ejecutar orden de aprehensión en su contra.

Contrario a lo que declaró la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavia Ortega Arteaga, quien aseveró que Duarte de Ochoa continuaba con fuero, explicó que esto es una protección que tienen exclusivamente los servidores públicos.

“Solamente pueden tener fuero los servidores públicos”, dejó claro al apuntar que de acuerdo al artículo 78 de la Constitución General del Estado de Veracruz, son magistrados, consejeros, presidentes municipales y síndico, entre otros servidores, los que gozan de esta protección.

Es por tales motivos, a pesar que partidos políticos han solicitado que se emita Juicio Político contra el mandatario con licencia, éste no procede, pues perdió fuero desde el 12 de octubre que presentó su solicitud para separarse del cargo por el resto de la administración y fue aceptada por el Congreso del Estado.

“Constitucionalmente, ninguna entidad puede tener dos gobernadores. Gobernador nada más es uno y el fuero se da al gobernador. No puede haber dos personas con el mismo cargo y que tengan fuero. El fuero se le otorga al gobernador del Estado y ahorita es Flavino Ríos Alvarado”, mencionó al indicar que actualmente Miguel Ángel Yunes Linares no cuenta con fuero, pero cuando rinda protesta como gobernador de Veracruz, tendrá esta protección.

La PGR y el SAT cómplices de Duarte

“Si la PGR declara que el exgobernador (Javier Duarte de Ochoa) es prófugo de la justicia, es preocupante. Los hechos por los que se le acusa no son de hoy”.

Al respecto, aseguró que en caso de que Duarte de Ochoa sea un prófugo de la justicia como lo declaró la procuradora general de la República, Arely Gómez, es responsabilidad de esa institución.

Aunado a ello, puntualizó que también hay responsabilidad del Sistema de Administración Tributaria (SAT), quien pudo haber evitado la “creación de empresas fantasma”.

El abogado recordó que es el SAT el encargado de entregar el registro a las empresas y en este caso tuvo que haber verificado que el domicilio fiscal proporcionado existiera y no fue así.

“El primer responsable de las empresas fantasma es el SAT porque no verificó que realmente existieran”.

A pesar de la situación del mandatario, puntualizó que debe operar el principio de inocencia, ya que señaló que como lo establece la ley, tiene derecho de defenderse de las acusaciones en su contra.

Reforma al artículo Cuarto Constitucional e irregularidades en el sistema de Seguridad

En otro orden de ideas y en relación con la reforma al artículo 4º Constitucional que fue aprobada por el Congreso del Estado, puntualizó que la impugnación que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al recordar que la SCJN declaró inválida la reforma anticorrupción aprobada en el Congreso del Estado, señaló que fue extraño que las acciones de inconstitucionalidad fueran atendidas solamente por el ministro Javier Laynez.

“La reforma la considero pertinente como se da, pues desde el momento de la concepción que se proteja a la vida”, al tiempo de advertir que no se criminaliza a la mujer, además que pueden interrumpir su embarazo en caso de violación, malformación del producto, o por aborto involuntario.

Por poco y se lo lleva la Poli

Durante entrevista en el estudio y al señalar que el problema de inseguridad no solamente es de las instituciones, pues también los policías tienen responsabilidad, compartió una historia en la que cuenta que hace un par de meses estuvo a punto de ser indebidamente detenido durante un operativo de Alcoholímetro, a la altura de la Sefiplan.

Narró que al haber sido detenido por los uniformados, quienes le solicitaron descender de su unidad sin motivo aparente, pudo percatarse que el personal no se ha capacitado debidamente para realizar este tipo de acciones con la ciudadanía.

Aseguró que son los retenes policiacos un acto inconstitucional, de tal modo que al haber recibido las órdenes por parte de los elementos se defendió de acuerdo al Artículo 16 Constitucional e indicó que no podía ser detenido ni mucho menos que le solicitaran bajarse de su unidad sin su consentimiento o una orden judicial, por lo que se negó a descender de su camioneta. Esto provocó un enfrentamiento verbal con ellos al no acatar las órdenes el abogado y amagaban con llevárselo a San José detenido.

“El artículo 16 Constitucional te dice que nadie puede ser molestado, en su derecho, posesiones, su persona si no es mediante una orden judicial y por ello la cuestión de los retenes, las personas no pueden ser bajadas de sus vehículos si no es con su consentimiento”, mencionó.

Advirtió que sólo cuando los elementos de seguridad notifican que a una distancia de cinco kilómetros a la redonda se cometió algún hecho delictivo, es cuando pueden inspeccionar el vehículo y pedir que desciendan los pasajeros.

Por lo que tras una larga discusión y después de exponer con artículos y la ley los motivos por los cuales se negaba a ser detenido o descender de su vehículo, los agentes dejaron que el presidente del Foro de Abogados del Estado de Veracruz se retirara del lugar, por lo que advirtió que es importante que la ciudadanía se mantenga informada sobre sus derechos.

“Desgraciadamente nos tienen amedrentados”, señaló sobre los policías.

Seguirá litigando como desde hace 43 años

Debido a que la administración está próxima a concluir, el director Jurídico también tendrá que abandonar el Congreso del Estado.

Sin embargo, el abogado indicó que continuará como litigante como lo hace desde hace 43 años.

“Llegamos ahí con esta administración y nos vamos con ella. Vamos a seguir en la defensa de los inocentes porque ésa es nuestra meta”.